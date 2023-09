Moskva na Ukrajine naďalej vsádza na žoldnierov a dobrovoľníkov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

LONDÝN - Rusko aj po vzbure žoldnierov z Vagnerovej skupiny naďalej vsádza na dobrovoľnícke zbory a súkromné armády, vyplýva z najnovších poznatkov britských tajných služieb. Uviedlo to v sobotu britské ministerstvo obrany, informuje agentúra DPA.