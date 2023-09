Kórejský polostrov je na pokraji jadrovej vojny, upozorňuje KĽDR

Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Russian Ministry of Natural Resources and Ecology telegram channel via AP)

NEW YORK - Kórejský polostrov je na pokraji jadrovej vojny. Uviedla to v utorok na pôde OSN Severná Kórea, ktorá vinu zvalila na údajný nepriateľský postoj Spojených štátov. Informujeme o tom podľa správy agentúry AFP.