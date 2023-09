Turecko spochybnilo potrebu nového uzla pre ruský plyn: Krajina už má dobre fungujúcu platformu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Máme veľmi dobre fungujúcu energetickú burzu, ako aj burzu plynu," povedal minister. "Potrebujeme ďalšiu obchodnú platformu? Môžeme ju mať, žiadny problém. Našim ruským kolegom však navrhujeme, aby analyzovali dnešnú mocenskú výmenu," dodal.

Obavy Európskej únie

Putin prvýkrát nastolil myšlienku vytvorenia "plynového uzla v Turecku pre dodávky do iných krajín" počas rokovaní s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v kazašskom hlavnom meste Astana vlani v októbri. Erdogan potom nariadil svojej vláde, aby okamžite začala s prípravami na "medzinárodné distribučné centrum" v Turecku.

Vyvolalo to obavy Európskej únie, ktorá sa pokúša ukončiť svoju závislosť od ruskej energie v reakcii na Putinovu vojnu na Ukrajine. Turecko má aj napriek členstvu v NATO k Rusku pozitívny vzťah. Oficiálne však zachováva neutrálny postoj vo vojne na Ukrajine a dodáva zbrane Kyjevu.

Rusko dodáva plyn do Turecka cez dva plynovody

Rusko v súčasnosti dodáva plyn do Turecka cez dva plynovody vedúce popod Čierne more. Časť tohto plynu smeruje do krajín juhovýchodnej Európy, ako sú Maďarsko a Grécko. Moskva tiež stavia jadrovú elektráreň na tureckom pobreží Stredozemného mora, ktorá by mohla v konečnom dôsledku znížiť závislosť krajiny od dovozu zahraničného plynu.