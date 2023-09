Erdogan dorazil do Nachičevanu na stretnutie s azerbajdžanským prezidentom

Ilhama Alijev a Recep Tyyip Erdogan (Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP)

ISTANBUL/BAKU - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dorazil v pondelok do azerbajdžanskej exklávy Nachičevan, aby sa stretol so svojim azerbajdžanským náprotivkom Ilhamamom Alijevom. Vyplýva to z videozáberov tureckých médií, informuje o tom správa z agentúry AFP.