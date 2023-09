Poľská stráž zadržala v stredu na hranici so Slovensom vyše 100 nelegálnych migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

VARŠAVA - Poľská pohraničná stráž zadržala v stredu rekordný počet vyše 100 migrantov, ktorí sa pokúsili dostať do Nemecka cez Poľsko tzv. balkánskou trasou a prišli zo Slovenska, informovala samotná stráž vo štvrtok.

"Len za jeden deň sme zadržali vyše 100 cudzincov, ktorí prekročili poľsko-slovenskú hranicu," uviedla pre PAP hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská.Dodala, že počet cudzincov, ktorí sa snažia nelegálne dostať do Nemecka cez Poľsko trasou vedúcou cez balkánske krajiny, v poslednom čase stúpol.Tých ľudí podľa hovorkyne zadržiavajú na južnej hranici Poľska s Českou republikou a Slovenskom.

VIDEO Premiér Ľudovít Ódor predstavil balík opatrení reagujúce na migračnú situáciu na Slovensku

Premiér Ľudovít Ódor predstavil balík opatrení reagujúce na migračnú situáciu na Slovensku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Michalská spresnila, že príslušníci dvoch pohraničných jednotiek zadržali v stredu 101 sýrskych občanov, ktorí prekročili poľsko-slovenskú hranicu a smerovali k hranici s Nemeckom spoločne so štyrmi prevádzačmi.Podľa údajov poľskej pohraničnej stráže od začiatku tohto roka na hraniciach Poľska so Slovenskom a Českom zadržali vyše 600 ľudí – v porovnaní so 122 osobami v tom istom období minulého roka.

Sýrski utečenci v Bratislave (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Michalská doplnila, že tento rok sa zvýšil aj počet ľudí zadržaných na poľsko-nemeckej hranici. Zatiaľ to bolo vyše 1000 cudzincov, ktorí sa pokúšali nelegálne vstúpiť do Nemecka, čo je o približne 200 viac než za celý minulý rok.Zaznamenaný je aj značný nárast v počte cudzincov, ktorí cestujú k nemeckej hranici z Bieloruska cez Litvu, často najprv cez Lotyšsko. Tento rok príslušníci poľskej pohraničnej stráže zadržali 380 cudzincov na hranici s Litvou, dodala hovorkyňa.