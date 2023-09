Elektrina v roku 2024 nezdražie: Vláda podpísala zmluvu so Slovenskými elektrárňami

Ľudovít Ódor (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko podpísalo zmluvu so Slovenskými elektrárňami (SE) na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eura za megawatthodinu. Zmluva je platná na roky 2023 a 2024. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii predseda vlády SR Ľudovít Ódor za účasti ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna a generálneho riaditeľa SE Branislava Strýčka. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť.