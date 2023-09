ODTAJNENÉ Tretia svetová vojna bola na spadnutie: Ruská stíhačka vypálila rakety na britskú, šokujúce detaily

Britské prieskumné lietadlo sledujú dve ruské SU-27 nad Čiernym morom. Jedna z nich vyšle aj rakety (Zdroj: YouTube/Eight Ball)

Video : Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine, YouTube/Eight Ball

LONDÝN – V septembri minulého roku došlo takmer k priamej vojenskej konfrontácii medzi Ruskou federáciou a Veľkou Britániou. Keďže Británia je súčasťou Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Rusko už v tej dobe bojovalo na Ukrajine, následky by mali celosvetový dopad a pravdepodobne by sa rozpútala tretia svetová vojna. Po roku sa navyše zistilo, že Kremeľ klamal, keď tvrdil, že išlo o chybu systému.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 565 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Koncom septembra minulého roku sa ruský pilot pokúsil zostreliť bojové lietadlo britského letectva (RAF) s 29 ľuďmi na palube. K tragickej nehode našťastie nedošlo, ale svet mal na mále. Ako uvádza BBC, pilot mal podľa svojich slov dostať povolenie na streľbu. Dokonca na britské lietadlo aj vypustil dve rakety, ktoré ale cieľ nezasiahli. Rusko neskôr vydalo prehlásenie, že incident spôsobila "technická porucha" na ich lietadle.

Incident sa ďalej už verejne nevyšetroval, keďže rezort obrany Veľkej Británie toto tvrdenie prijal bez ďalších otázok. Po takmer roku však vyplávali na povrch informácie, ktoré menia celú situáciu. Ruská komunikácia, ktorú zachytilo lietadlo RAF RC-135 Rivet Joint však poskytuje inú verziu udalostí, ako znela predošlá oficiálna verzia.

Zle to pochopil

Lietadlo britského letectva letelo nad Čiernym morom v medzinárodnom vzdušnom priestore v rámci pozorovacej misie. Tam narazilo na dve ruské stíhačky SU-27. Jeden z ruských pilotov mal dostať z pozemnej stanice nejednoznačný rozkaz na zameranie britského lietadla. Druhý pilot však nič podobné vo vysielačke nepočul. Po vystrelení prvej rakety preto protestoval a mal sa začať slovne hádať s kolegom.

(Zdroj: Getty Images)

Zdroj, ktorý mal pracovať v jednom z troch tímov, ktoré celý incident tajne prešetrovali, povedal, že ruskí piloti mali dostať zo základne jednoznačný pokyn "máte cieľ", čo si mal jeden z pilotov vyložil ako pokyn k streľbe. Po vypustení rakety vzduch-vzduch neprišlo k tragédii len vďaka tomu, že lietadlo nedokázala správne zamerať. Podľa BBC zlyhal ľudský faktor a nie zariadenie.

Druhý pilot si ale nemyslel, že dostali povolenie k streľbe. Jeho kolega napriek tomu vypustil aj druhú raketu. Tá však mala z krídla odpadnúť. Zbraň buď nefungovala, alebo sa prerušilo odpaľovacie zariadenie.

Reakcia Veľkej Británie

Vtedajší britský minister obrany Ben Wallacve dňa 20. októbra 2022 povedal nasledovné: "Tento incident nepovažujeme za úmyselnú eskaláciu zo strany Rusov. Naša analýza sa zhoduje s tým, že problémom bola porucha na ruskom zariadení."

Zobraziť galériu (4) Britský minister obrany Ben Wallace počas tlačovej konferencie po rokovaní s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom v Moskve 11. februára 2022. (Zdroj: TASR/ AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

USA tvrdilo opak

V súbore dokumentov, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach americký letec Jack Teixera, bol rovnaký incident opísaný ako "takmer zostrelenie". "Incident bol oveľa závažnejší, ako sa pôvodne zdalo, a mohol sa rovnať vojnovému činu," informovali New York Times. Po týchto dokumentoch prišlo ďalšie vyjadrenie z Británie, ktoré však bolo ešte viac nejasné: "Značná časť údajov z dokumentov Jacka Teixera je zmanipulovaná alebo nepravdivá."