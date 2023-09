Švédsko robí všetko pre to, aby sme neratifikovali jeho vstup do NATO, vyhlásil Gulyás

Gergely Gulyás (Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP)

BUDAPEŠŤ - Švédsko robí všetko pre to, aby zabránilo Maďarsku ratifikovať jeho vstup do Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil to v stredu šéf úradu vlády Gergely Gulyás v súvislosti s protimaďarským dokumentom, ktorý premietajú na švédskych školách. S odvolaním sa na server mandiner.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.