Ďalšia nebezpečná internetová výzva: Tínedžer zjedol TOTO, do pár hodín zomrel! Podobnú máme už aj na Slovensku

Značka Paqui odštartovala výzvu na sociálnych sieťach s „One Chip Challenge“. Úlohou je zjesť extrémne pikantný čips tortilly a potom čo najdlhšie vydržať bolesť bez toho, aby ste jedli a pili čokoľvek iné. Paqui na svojej webovej stránke varuje pred možnými nebezpečenstvami, najmä pre deti. Rodina Harrisa Wolobaha z amerického štátu Massachusetts je presvedčená, že chlapec, ktorý pred týždňom zomrel vo veku 14 rokov, doplatil práve na to, že výzvu prijal.

Svedectvo matky

Podľa matky zosnulého tínedžera z Worcesteru jej syn minulý piatok zjedol čips, ktorý mu ponúkol spolužiak v škole. Pre NBC10 povedala, že ho potom bolel žalúdok. Rodina chlapca vyzdvihla zo školy a on sa spočiatku cítil lepšie, ale keď sa popoludní chystal ísť na basketbalový tréning, zrazu omdlel. Lekári z neďalekej nemocnice už mohli len konštatovať jeho smrť. To, či za smrť 14-ročného mladíka skutočne môže „One Chip Challenge“, sa ešte len uvidí. Výsledky pitvy zatiaľ neboli zverejnené. Polícia začala vyšetrovanie.

Varovanie výrobcu

Výrobca občerstvenia Paqui na svojom webe píše, že pikantný čips by mali jesť len dospelí a upozorňuje: „Nejedzte, ak ste citliví na korenené jedlá, alergický na papriku alebo kapsaicín, ste tehotná alebo máte nejakú chorobu. Po zjedení čipsu si umyte ruky a nedotýkajte sa očí alebo iných citlivých miest. Pri ťažkostiach s dýchaním, mdlobách alebo pretrvávajúcej nevoľnosti navštívte lekára.“

Toxikológ Dr. Peter Chai z Brigham and Women's Hospital pre Boston 25 News o kapsaicíne v čipse povedal: "Môže ovplyvniť srdce a spôsob, akým bije. Krvné cievy v srdci sa môžu tiež stiahnuť." Podľa jeho názoru mohol chlapec zomrieť na otravu kapsaicínom. "Teoreticky, ak by ste to nastriekali na čips alebo niečo podobné, mohli by ste dostať dostatočnú dávku. Najmä u mladších ľudí, ktorí majú nižšiu telesnú hmotnosť."