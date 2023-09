Grécka pobrežná stráž našla na malom ostrove migrantov a mŕtveho muža

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Panagiotis Balaskas)

Päť mužov, šesť žien a tri deti našla pobrežná stráž na odľahlom gréckom ostrove Farmakonisi západne od tureckého pobrežia. Ležalo pri nich aj telo mŕtveho muža, príčina smrti bezprostredne nebola známa. Migranti zrejme dorazili na ostrov z tureckého pobrežia na člne, ktorý sa potopil, napísala pobrežná stráž. Dodala, že migranti boli prevezení na neďaleký ostrov Leros.

Podľa údajov OSN tento rok prišlo do Grécka po súši a po mori už viac ako 18.000 migrantov. Najviac ich do krajín EÚ cez Stredozemné more naďalej prichádza do Talianska, tamojšie úrady ich tento rok zaznamenali už 114.200.