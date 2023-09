Desivý nález v obľúbenom dovolenkovom raji: Polícia objavila v zátoke mŕtvolu

(Zdroj: Getty Images)

PALMA DE MALLORCA - Španielska polícia stále hľadá dvoch nezvestných nemeckých jachtárov v okolí Malorky. Z mora sa im podarrilo teraz vyloviť telo. Odpoveď na otázku, či ide o jedného z Nemcov, by mal priniesť test DNA.

Príšerný nález pri Malorke. V pondelok ráno (4. septembra 2023) polícia našla telo v Cala Falco na východnom pobreží Baleárskeho ostrova. Tiesňové volanie bolo prijaté už v nedeľu večer. Istý obyvateľ objavil v Cala Morlanda bezvládne telo. Polícia bola okamžite nasadená, ale pre silný vietor a s ním spojené vysoké vlny museli vyzdvyhnutie pozostatkov zastaviť.

Španielska polícia našla telo v Cala Falco - očakáva sa, že ide o nemeckého jachtára

V pondelok ráno polícia obnovila záchranu a podľa „Mallorca Zeitung“ našla telo muža okolo 11.30 v Cala Falco, päť kilometrov južne od pôvodného miesta. Keďže stav mŕtvoly neumožňuje optickú identifikáciu, jasno by mal teraz priniesť test DNA. Polícia nevylučuje, že mŕtvym mužom je jeden z dvoch nezvestných nemeckých jachtárov. Hovorí za to aj miesto, kde bol nájdený - Cala Morlanda je na ceste z Menorky do Cala d'Or.

53-ročný muž a jeho 19-ročný syn tam vyrazili 27. augusta - napriek varovaniu španielskej meteorologickej služby Aemet pred silným dažďom, búrkami a zodpovedajúcimi vysokými vlnami. Kontakt s plachetnicou „Makan Angin“ sa stratil v nedeľu okolo desiatej hodiny ráno. Príbuzní vraj informovali úrady až z Nemecka okolo 18:30. Odvtedy sa po dvoch nezvestných pátra. Zatiaľ bez úspechu – aj preto, že poveternostné podmienky občas nedovoľovali hľadanie. Bez ohľadu na to, či sa telá nájdu a na očakávaný výsledok testu DNA, pátranie zo vzduchu bude pokračovať – pokiaľ počasie nebude predstavovať hrozbu.