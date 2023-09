Sú papierové slamky lepšie ako plastové? Vedci šokujú: Našli v nich večné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie!

(Zdroj: Getty Images)

Skupina vedcov z Antverpskej univerzity zistila, že veľké množstvo papierových a bambusových slamiek obsahuje potencionálne toxické látky, ktoré škodia nielen životnému prostrediu, ale aj zdraviu ľudí. V štúdii, ktorá vyšla v odbornej publikácii Food Additives and Contaminants (Prídavné látky v potravinách a kontaminanty) skúmali vedci papierové a bambusové slamky od 39 výrobcov, ktoré našli na európskom trhu a ich zloženie podrobili analýze. Vzorka slamiek pochádzala z obchodov ako aj z reštaurácií a prevádzok rýchleho občerstvenia.

Preteky historických motoriek v Bernolákove (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Výsledky štúdie však prekvapili aj vedcov. Takmer 69 percent obsahovalo chemické látky známe pod názvom PFAS (perfluorované a polyfluorované látky). Ide o kontroverzné chemikálie, ktoré sa nachádzajú najmä vo výrobkoch, ktoré majú odpudzovať vodu a mastnotu (ako outdoorové oblečenie, kozmetika, ale aj teflónové panvice atď.). Tieto látky škodia nielen životnému prostrediu, pretože sa rozkladajú tisícky rokov ale aj zdraviu, v podobe podozrenia na poškodenie pečene, hormonálneho systému, rakoviny obličiek ale aj prostaty, vrátane možného poškodenia plodu u tehotných žien.

Vedci v štúdii poukázali ale na fakt, že väčšina ľudí používa tieto slamky iba zriedka, a úroveň nameraných látok bola nízka, a preto by ich používanie nemalo predstavovať bezprostredné ohrozenie ľudského zdravia. Napriek tomu upozornili, že v slamkách objavili aj kyselinu trifluoroctovú (TFA) a kyselinu trifluormetansulfonovú (TFMS), ktoré sú rozpustné vo vode a tak môžu kontaminovať aj nápoj, v ktorom sa slamky nachádzajú. Spoluautor štúdie Thimo Groffen, odborník na životné prostredie z Antverpskej univerzity informoval, že hoci malé množstvo PFAS nie je škodlivé, môže prispieť k chemickej záťaží, ktorej sú naše telá vystavované. Najzdravšie je podľa vedcov nepoužívať slamky vôbec, no v prípade, že je to nutné, najbezpečnejšie sú podľa práve kovové.