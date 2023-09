Na trhu je hrozba pre bábätká: Toto nepoužívajte, riskujete tým ich život! Inšpektori bijú na poplach

(Zdroj: Getty Images)

Inšpektori konkretizovali, že ide o dojčenskú kombinézu pre dievčatko Turtledove London z Veľkej Británie. Kombinéza má dlhé rukávy a nohavice, je béžovej farby a nachádza sa na nej potlač rôznych tvarov ako je oranžový a hnedý poloblúk, fialová vlnovka či zelený list.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia)

Deťom v nej hrozí zadusenie. „Pri skúške ťahom sa z dojčenskej kombinézy oddelili časti kovových gombíkov, resp. trukiel. Tieto jednotlivé časti kovových gombíkov úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavujú uvoľnené kovové gombíky riziko zadusenia,“ uviedli inšpektori.

Pristúpili už aj k opatreniam. „Slovenská obchodná inšpekcia umožnila prijať kontrolovanej osobe nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku,“ informovali. Spotrebiteľom odporučili, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.