Poľsko a pobaltské štáty požiadali Bielorusko, aby vyhostilo wagnerovcov

"Požiadali sme režim (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka, aby okamžite vyhostil Wagnerovu skupinu z Bieloruska," povedal Kamiňski po stretnutí so svojimi kolegami z Litvy, Lotyšska a Estónska. Poľsko predtým opakovane vyjadrilo obavy, že ruskí wagnerovci operujúci v Bielorusku by mohli byť využití na destabilizáciu situácie v okolitých krajinách. Lukašenko v piatok 25. augusta vyjadril presvedčenie, že šéf Kremľa Vladimir Putin nenesie zodpovednosť za haváriu lietadla z 2. augusta, v ktorom sa nachádzal aj šéf Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Ten so svojimi žoldniermi bojoval aj vo vojne proti Ukrajine.

Wagnerovci sa stále zhromažďujú v Bielorusku

Lukašenko zároveň vyhlásil, že wagnerovci sa stále zhromažďujú v Bielorusku, kde zostanú aj napriek správam o Prigožinovej smrti. Nevedel však povedať, kto bude teraz túto žoldniersku skupinu riadiť. Podľa Lukašenkových odhadov sa na bieloruskom území nachádza približne 10-tisíc bojovníkov Wagnerovej skupiny. Bieloruský líder v piatok zdôraznil, že šéfovi Wagnerovcov neprisľúbil žiadne bezpečnostné záruky ani nebol zodpovedný za jeho bezpečnosť po tom, ako Prigožin so svojimi bojovníkmi podnikol v júni ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému veleniu. Ukončenie tejto krízy v Rusku sprostredkoval - podľa oficiálnej verzie - práve Lukašenko.