Trumpov bývalý právnik Giuliani sa prihlásil v spojitosti s obžalobou

ATLANTA - Bývalý právnik a spolupracovník Donalda Trumpa Rudy Giuliani sa v stredu prihlásil vo väznici v Atlante, aby čelil obvineniam z úsilia zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky denníka The New York Times (NYT).

Trumpa, Giulianiho a ďalších 17 ľudí začiatkom minulého týždňa obžalovali v štáte Georgia z vydierania a celého radu volebných podvodov. Súd im neskôr určil podmienky kaucie a prokurátorka nariadila, že obžalovaní v prípade sa musia najneskôr do piatkového poludnia miestneho času hlásiť úradom vo väznici v Atlante v okrese Fulton. Guilianiho kauciu stnovili na 150.000 a Trumpovu na 200.000 dolárov.

Samotný Trump v pondelok vyhlásil, že bude čeliť obvineniam súvisiacim s pokusmi o volebné podvody v štáte Georgia z roku 2020 a vo štvrtok sa dobrovoľne dostaví do väznice v meste Atlanta. Giuliani bol v rokoch 1994 – 2001 starostom New Yorku. Neskôr bol Trumpovým poradcom počas predvolebnej kampane v roku 2016 a ako právnik exprezidenta zastupoval na súde vo viacerých prípadoch v spojitosti s pokusom o zvrátenie volebných výsledkov z novembra 2020. Dopustil sa vtedy údajne nepravdivých vyjadrení a obvinení a neskôr mu pozastavili právnickú licenciu. V auguste tohto roka ho spolu s Trumpom a ďalšími oficiálne obžalovali.

Takmer polovica z týchto obžalovaných sa už dostavila do väznice v okrese Fulton v štáte Georgia, kde im odobrali odtlačky prstov a zhotovili fotografie pre potreby polície, píše NYT. Jeden z nich, právnik Kenneth Chesebro, podal žiadosť o zrýchlený proces. V takom prípade by sa súd zo všetkými 19 obžalovanými musel začať najneskôr 3. novembra. To je o mesiac skôr, než žiada obžaloba. Niektorí obvinení sa však usilujú postúpiť svoje prípady na federálny súd alebo chcú oddeliť svoje prípady od ostatných, dodáva NYT.