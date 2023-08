Väčšina republikánskych kandidátov by Trumpa podporila, aj keby ho odsúdili

Trumpovi podporcovia v Milwaukee. (Zdroj: SITA/AP Photo/Morry Gash)

MILWAUKEE - Väčšina kandidátov súperiacich o nomináciu Republikánskej strany do budúcoročných prezidentských volieb v USA by podporila amerického exprezidenta Donalda Trumpa i v prípade, že by ho usvedčili z trestných činov. Sám Trump sa na debate nezúčastnil. Správa bola prevzatá z agentúr AFP a Reuters a televízie CNN.