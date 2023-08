Tínedžerka v letovisku zažila nočnú moru: Znásilnilo ju šesť dovolenkárov! Odporné, čo ešte popri tom robili

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PALMA DE MALLORCA - Päť francúzskych a jedného švajčiarskeho dovolenkára zatkli v meste Magaluf na Malorke v Španielsku. Muži sa údajne stretli s 18-ročným britským dievčaťom na párty, potom ju vzali do hotela a znásilnili. Svoje beštiálne správanie nahrávali mobilnými telefónmi.

Sudca poslal podozrivých do väzby. Skupina sa s dievčaťom stretla na párty v pondelok skoro ráno, informovali španielske noviny Ultima Hora. Údajne súhlasila so sprievodom jedného z podozrivých do jeho izby. Tam ju údajne sexuálne zneužili všetci šiesti podozriví.

Muži si údajne útok nakrútili na svoje mobilné telefóny, informovali noviny s odvolaním sa na anonymý zdroj. Po údajnom znásilnení žena utiekla z hotelovej izby na ulicu. Tam volala o pomoc.

"Hotel nás upozornil po tom, čo údajná obeť spustila poplach," uviedla polícia. Podozrivých zadržali v priebehu niekoľkých hodín. Všetci majú viac ako dvadsať rokov.

Polícia ďalej informovala: „Vyšetrovanie pokračuje. Tím policajtov sa špecializuje na vyšetrovanie údajného sexuálneho zločinu v Magalufe."

Ženu vyšetrili v nemocnici. Podľa nepotvrdených medializovaných informácií jej vraj lekár našiel tlakové body na rukách. Tie by mohli naznačovať, že žena bola počas týrania násilne držaná.

Informované osoby o podozrivých uviedli: "Momentálne sú zadržiavaní na Malorke a zostanú tam v dohľadnej budúcnosti, kým sa obhajca úspešne nepokúsi zabezpečiť ich prepustenie na kauciu."