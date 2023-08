Česko zasiahli silné búrky, v Prahe zaplavili cesty a skomplikovali dopravu

(Zdroj: Twitter/Hasiči Praha)

VIDEO Bratislavou sa prehnali silné búrky

Bratislavou sa prehnali silné búrky (Zdroj: Tip čitateľa)

"Po výdatnom daždi, búrke a krúpach zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči na celom území Prahy, najviac v centre a na severe. Likvidujú popadané stromy a čerpajú vodu zo zatopených pivníc," uviedli na sociálnej sieti pražskí hasiči. Do 19.00 hodiny zasahovali pri 40 nahlásených udalostiach. Počasie tiež značne skomplikovalo dopravu v hlavnom meste. Voda podľa servera iDNES.cz zaplavila viaceré podjazdy vrátane tunela mestského okruhu a tiež niektoré električkové trate. Na viacerých miestach v okolí Prahy a v Stredočeskom kraji sa tiež zastavila železničná doprava.

‼️Na Prahu padají kroupy.

Aktuálně zasahujeme u několika případů, jedná se o popadané stromy.



Jak to vypadá u vás? pic.twitter.com/pk9kTPVGGc — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) August 16, 2023

Pred búrkami varoval aj Český hydrometeorologický ústav

Pred silnými búrkami na celom území ČR varoval v stredu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Upozornil, že hoci budú lokálne, potenciál na ich nebezpečnosť je takmer na celom území. V noci by búrky mali postupne slabnúť, ale vo štvrtok popoludní sa môžu opäť objaviť na väčšine územia ČR. Naďalej tiež platí varovanie pred vysokými teplotami nad 31 stupňov Celzia, konkrétne pre Moravu, Sliezsko o stredné Polabie. Vo štvrtok už by sa malo mierne ochladiť a teploty by nemali prekročiť 30 stupňov.