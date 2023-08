Škandál s vládnym lietadlom: Dve poruchy za sebou, ministerka musela zrušiť dôležitú zahraničnú cestu

Annalena Baerbocková pri vládnom špeciále Airbus A340. (Zdroj: SITA/Michael Kappeler/dpa via AP)

BERLÍN - Po opakovaných poruchách svojho vládneho lietadla ministerka zahraničia Annalena Baerbocková prekvapivo zrušila plánovanú týždňovú cestu do tichomorského regiónu. Luftwaffe sťahuje Airbus A340 z prevádzky.

Nemecký Bundeswehr reaguje na sériu porúch, ktoré stáli Annalenu Baerbockovú cestu do Tichomoria. Dva Airbusy A340 budú „čo najskôr, t.j. v najbližších týždňoch čoskoro mimo prevádzky,“ uviedol hovorca vzdušných síl. Baerbocková medzitým cestovala naspäť pravidelným letom.

Sama Baerbocková na online platforme X, predtým známej ako Twitter, napísala: „Vyskúšali sme všetko: Bohužiaľ je logisticky nemožné pokračovať v mojej indicko-pacifickej ceste bez pokazeného lietadla. Je to viac než nepríjemné."

V pondelok sa Baerbocková dvakrát v priebehu 24 hodín márne pokúsila dostať do Austrálie s airbusom, ktorý mal byť pripravený na let, píše focus.de.

Technická závada na pristávacích klapkách je dôvodom, prečo lietadlo A340-300 po štarte o 1:00 miestneho času (23:00 SELČ) nebolo schopné rýchlo nabrať výšku a rýchlosť. Rovnaký problém sa vyskytol aj predošlú noc a druhýkrát nešťastný kapitán letu oznámil novú zlú správu.

Novinár nemeckého magazínu Spiegel Christoph Schult zdieľal video na Twitteri s textom: "Tu pilot Airbusu A340 vysvetľuje ministerke zahraničných vecí federálnych ozbrojených síl Baerbockovej a jej delegácii, že lietadlo musí vypustiť palivo a vrátiť sa do Abu Dabí kvôli rovnakému problému s klapkami."

Novinár nemeckého magazínu Spiegel Christoph Schult zdieľal video na Twitteri s textom: "Tu pilot Airbusu A340 vysvetľuje ministerke zahraničných vecí federálnych ozbrojených síl Baerbockovej a jej delegácii, že lietadlo musí vypustiť palivo a vrátiť sa do Abu Dabí kvôli rovnakému problému s klapkami."

Keď sa správa ozvala z reproduktora, Baerbocková vo svojom VIP priestore v prednej časti lietadla už vedela. 15 minút po štarte airbus opäť odbočil z kurzu a letel späť smerom k púštnemu emirátu. Pred opätovným pristátím bolo treba vypustiť tony paliva, aby sa znížila hmotnosť stroja, ktorý bol na dlhú trať plne natankovaný – lietadlo tak krúžilo na oblohe celé minúty.

Pilot trochu oneskoril obrat lietadla. Ministerku chcel aspoň osobne informovať. Predtým, ako by si všimla, ako deň predtým, že let do Austrálie sa neuskutoční. Prvýkrát si Baerbocková, podobne ako mnohí ďalší na palube, okamžite všimol okruhy, ktoré stroj urobil na letových monitoroch.