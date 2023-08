Opitý vodič Tesly vpálil do policajtov! Autopilot ho upozornil 150-krát, aby dal ruky na volant

Vodič Tesly narazil do policajtov. Mal zapnutého autopilota. (Zdroj: YouTube/Wall Street Journal, Twitter/Hervé Miltenberger)

Elektromobily Tesla patria medzi najmodernejšie vozidlá na svete. Ich začlenenie do cestnej premávky je vo veľa prípadoch obtiažne. Problémom však nie je vozidlo, ale samotný vodič. Pod režimom autopilota v osobných automobiloch niektorí totiž rozumejú, že po jeho zapnutí už nemusia vôbec dávať pozor. Práve kvôli tejto chybe vznikajú nezmyselné dopravné nehody.

Počas rutinnej cestnej kontroly na diaľnici v texaskom okrese Montgomery narazil do piatich policajtov automobil Tesla Model X z roku 2019, na ktorom bol zapnutý autopilot. Informuje o tom Autoblog.com. Vodič sa mal údajne až príliš spoliehať na palubný počítač. Ako sa neskôr zistilo, v časovom rozpätí 34 minút dostal 150 varovaní.

Funkcia autopilota

Incident sa síce odohral dňa 27. februára 2021, ale zábery z nehody uverejnil denník The Wall Street Journal len tento týždeň v stredu deviateho augusta. Vodič narazil do policajnej hliadky rýchlosťou 86 km/h. "Systém Autopilota je v Modeli X pre rok 2019 naprogramovaný tak, aby prevzal mnoho jazdných úloh. Od vodiča sa očakáva, že zostane v strehu a bude držať ruky na volante, pripravený kedykoľvek prevziať riadenie. Systém kontroluje, či sú ruky vodiča skutočne tam, kde by mali byť, a to tak, že reaguje na ich jemné krútiace sily, ktoré pôsobia na volant. Pokiaľ sa tak nedeje, autopilot vodiča upozorní," uvádza sa vo vyšetrovacom spise.

Polícia sa po zadržaní vodiča vyjadrila, že bol pod vplyvom alkoholu. Podľa všetkého zaspal za volantom, pretože Tesla ho upozornila za 34 minút jazdy presne 150-krát, aby položil ruky na volant. Počas poslednej výzvy nakoniec reaguje a rukami sa dotkne volantu. Palubné kamery ho v tomto bode upozornili na prekážku v podobe cestnej kontroly.

Nepokúsil sa zmeniť smer

Vodič mal hliadku jasne vidieť, ale zo záberov nehody je evidentné, že sa vôbec nepokúšal vybočiť z cesty. "V čase, keď autopilot uvidí pred sebou policajné auto, má na reakciu len 2,5 sekundy. Najprv sa pokúsi zastaviť, no potom sa vypne s tým, že vedenie by mal prebrať vodič. Vozidlo však narazí do policajnej hliadky," uvádza polícia.

Tesla od tejto nehody aktualizovala svoj softvér. Chyba bola podľa spoločnosti v údajne podnapitom stave vodiča. "Pokiaľ musí byť vodič varovaný 150-krát za polhodinu, monitorovania vodiča nie je splnené efektívne. Novšie vozidlá Tesla disponujú už aj kamerami na detekciu bdelosti vodiča. Podľa našich skúseností udržať ruky na volante a zostať v strehu bez toho, aby ste čokoľvek robili, je oveľa ťažšie ako šoférovať. Vždy sa však nájdu vodiči, ktorý sa na systém autopilota až príliš spoliehajú," uviedla spoločnosť.