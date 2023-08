Horor v nemocnici: Z doktora sa vykľul sexuálny predátor, šialené praktiky! TOTO robil svojim pacientkám

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock)

NEW YORK - Gastroenterológ Zhi Alan Cheng (33) sa v pondelok postavil pred súd po tom, čo bol obvinený z 50 prípadov zdrogovania a znásilnenia pacientiek i žien, s ktorými bol vo vzťahu. Mnohé z incidentov sa odohrali priamo v nemocnici a svoje útoky si natáčal na telefón.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 530 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Cheng bol zatknutý v decembri po tom, čo ho bývalá priateľka obvinila zo znásilnenia v jeho byte. Pomocou chirurgickej masky naplnenej vatovými tampónmi namočenými v neznámej tekutine upadla do bezvedomia, a keď sa zobudila nič si nepamätala. V jeho telefóne však našla video, kde ju Cheng sexuálne napáda a našla aj ďalšie videá iných žien, uvádza DailyMail.

Obetí mohlo byť viac

Polícia začala vyšetrovať ženino obvinenie na čo Chenga zatkli a vyhodili z nemocnice NewYork-Presbyterian Queens, kde pracoval. Na pondelňajšom súde prokurátori tvrdili, že vo svojom dome napadol viacero žien vo veku od 19 do 47 rokov. Po útoku došlo v Chengovom dome k razii, kde polícia našla drogy vrátane fentanylu, ketamínu, LSD a niekoľkých anestetík bežne používaných pri operáciách, plus zariadenia s desiatkami ďalších nahrávok. Predpokladá sa, že útoky siahajú do roku 2021.

V jednom prípade je Cheng obvinený z toho, že sa natáčal, ako ohmatáva 37-ročnú pacientku, ktorá ležala v bezvedomí v nemocnici. Krátko nato podľa prokurátorov znásilnil ženu, s ktorou sa zoznámil na zoznamovacej aplikácii a útok tiež natočil. V tom istom roku je obvinený zo znásilnenia 19-ročného dievčaťa, ktoré išlo do nemocnice deň predtým, ako jej mali odstrániť žlčník. Povedala, že Cheng jej nečakane vpichol látku, po ktorej zaspala a keď sa zobudila, lekár už nebol v miestnosti, pričom pociťovala extrémnu bolesť v podbrušku. Ohlásila to nemocnici, no lekára neobvinila zo znásilnenia.

Zdravotnícky personál bral toto obvinenie vážne, skontroloval záznam z kamier, prístupy do dverí a pridelil prípadu skupinu sociálnych pracovníkov. Nicholas Liakas, právny zástupca tínedžerky, uviedol, že vyšetrovanie incidentu sa zastavilo a odvtedy podal proti nemocnici občianskoprávnu žalobu v mene klientky. „Aby sa niekto dostal na takú úroveň, že omámite a znásilníte človeka, to sa nestane cez noc,“ povedal právnik. „V podstate máte predátora v bielom plášti.“ Podľa jeho slov sa nemocnica sa snaží útok kryť, pacientku napríklad neotestovala na to, čo mohlo byť v injekcii a odmietla zavolať políciu. Nemocnica právnikovo tvrdenie nekomentovala. Cheng počas súdu povedal, že je nevinný.