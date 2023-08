NASA zachytila signál z kozmickej sondy Voyager 2

Sonda Voyager 2 (Zdroj: SITA/Jet Propulsion Lab via AP, File)

MYS CANAVERAL - Po niekoľkých dňoch ticha zachytili antény NASA Deep Space Network ​​"signál srdcového tepu" vesmírnej sondy Voyager 2. To znamená, že napriek viacerým dňom neistoty stále funguje, uviedla v utorok projektová manažérka NASA Suzanne Doddová. Informuje agentúra AP.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) stratil kontakt so sondou Voyager 2 pred niekoľkými dňami, keď riadiace centrum omylom vyslalo chybný príkaz a jej anténa sa nesprávne natočila. Najnovšia správa "zdvihla našu náladu", povedala Doddová. Letoví kontrolóri v Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii sa teraz pokúsia otočiť anténu Voyageru 2 správnym smerom. Ak sa im to nepodarí, budú musieť počkať do októbra na automatický reset systému sondy. Jej anténa je v súčasnosti vychýlená od správneho smeru o dva stupne.

"To je dlhý čas čakania, takže sa pokúsime poslať príkazy niekoľkokrát," povedal Doddová. Voyager 2 odštartovala v roku 1977 z floridského Mysu Canaveral s cieľom skúmať vonkajšie planéty slnečnej sústavy (Jupiter, Saturn, Urán a Neptún). Túto úlohu splnila v roku 1989.

Neuveriteľná rýchlosť

Do medzihviezdneho priestoru vstúpila v roku 2018 a pohybuje sa rýchlosťou zhruba 54.000 kilometrov za hodinu. Jej sesterská sonda Voyager 1 je od Zeme vzdialená už 24 miliárd kilometrov a pohybuje sa rýchlosťou 61.000 kilometrov za hodinu.

NASA očakavá, že sondy Voyager 1 a 2 budú mať dostatok energie na vysielanie správ zhruba do roku 2025, potom s nimi stratí kontakt. Obe sondy nesú posolstvo pre prípad, že ich niekedy v budúcnosti zachytí inteligentná civilizácia. Pozlátený audiovizuálny disk obsahuje fotografie a zvuky života na Zemi. Je uložený v puzdre, na ktorého povrchu je vygravírovaná schéma o pôvode sondy, návod na použitie disku, molekula vodíka a poloha Zeme vo vesmíre.