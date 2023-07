Vdova po najbohatšom Čechovi, ktorý tragicky zahynul, prehovorila: Toto plánuje so svojimi deťmi!

(Zdroj: Profimedia)

PRAHA – Renáta Kellnerová (56), vdova po zosnulom zakladateľovi investičnej skupiny PPF Petrovi Kellnerovi (†56), sa opäť prehovorila k verejnosti a to prostredníctvom výročnej správy PPF aj s menšou zmenou imidžu. Vo firemnej publikácii sa ukázala verejnosti vôbec prvýkrát už minulý rok. V správe o dianí firmy zanechala jeden významný odkaz.

Renáta Kellnerová, podnikateľka, filantropka a majoritná vlastníčka PPF je v súčasnosti podľa časopisu Forbes považovaná za najvplyvnejšiu ženu v Česku. Kellnerová v správe PFF uvádza, že jej zámerom je udržať odkaz svojho manžela a pripraviť deti na prevzatie vedenia spoločnosti do budúcna. Správa spomína tiež hľadanie novej stability spoločnosti, čo vyústilo do vymenovania Jiřího Šmejca do za generálneho riaditeľa. Ten za najzásadnejšiu zmenu uviedol rýchly odchod z ruského trhu. PPF sa chce sústrediť najmä na tradičné trhy vyspelých krajín, predovšetkým trhy štátov Európskej únie. Publikáciu tiež tvorí podrobná finančná výročná správa skupiny. Narozdiel od predošlej správy, sa Kellnerová na fotografii tentoraz objavila bez okuliarov.

PPF podniká v 25 krajinách v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Investuje do finančných služieb, médií, telekomunikácií, biotechnológií, nehnuteľností a strojárstva. Do portfólia skupiny patrí napríklad Home Credit, Air Bank, O2, Cetin, Central European Media Enterprises, PPF Real Estate Holding, Škoda Group či CzechToll.