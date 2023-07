Pekelná noc v dovolenkovom raji Slovákov: Medzi ľuďmi zavládla panika, strácali nádej! Horeli autá aj domy

GREBAŠTICA - Dovolenkový raj Slovákov sužovali posledných pár dní extrémne horúčavy a sucho. Pri Šibeniku vypukol vo štvrtok predpoludním rozsiahly požiar, ktorý sa rozšíril do okolitých obcí. Najviac zasiahol obec Grebaštica, kde zhoreli viaceré budovy, medzi nimi aj mnohé rodinné domy. Úrady zahájili evakuáciu, obyvatelia museli opustiť svoje príbytky s pocitmi neistoty či sa po požiari budú mať ešte kam vrátiť.

archívne video

Hasiči sú v pozore už vyše 24 hodín, celú noc sa pokúšali uhasiť prvý rozsiahly požiar tohtoročnej letnej sezóny. V noci zo štvrtka na piatok sa na mieste nachádzalo vyše 150 hasičov s 51 vozidlami a hasiacimi lietadlami. Aktuálne majú situáciu pod kontrolou, neevidujú žiadny otvorený plameň ani žiadne šírenie ohňa. Na niektorých miestach sa však ešte stále môže šíriť dym. Pri záchrannej akcii sa zranili traja hasiči, ktorí sa mali nadýchať dymu. Informoval o tom portál 24sata.hr.

Domácnosti zostali bez elektriny, doprava kolabovala

Celá oblasť sa zahalila do čierneho dymu, elektrina sa vypla a panikáriť začali nielen domáci, ale aj turisti. Mnohí z nich si rýchlo pobrali najdôležitejšie veci, nasadli do áut a chceli ujsť pred požiarom a blížiacou sa skazou, v dôsledku čoho sa začali na cestách tvoriť veľké kolóny a doprava skolabovala. V súčasnosti by už diaľnica mala byť otvorená a prejazdná.

Zdroj: SITA/Mate Gojanovic, SibenikIN via AP

Ľudia strácali nádej, v hlave sa im prehrával najhorší scenár

V situácii ako je táto je mimoriadne ťažké zachovať si chladnú hlavu. Väčšinu ľudí zachváti panika, stres a pocit beznádeje. Svoje o tom vie aj Goran Šimič, miestny ekoaktivista a potápač. Jeho dom taktiež obklopil oheň, s ktorým nevedel nič robiť, len sa prizeral ako sa plamene pomaly približujú k nemu. Prepadla ho beznádej, podľa vlastných slov v jednom okamihu premýšľal aj o smrti. Premietal si všetko zlé, čo sa vo svete deje a chcel len spásu, čakal na koniec. Našťastie, aj tento príbeh má šťastný koniec a Goranovi sa potvrdilo, že v núdzi pozná priateľa. Jeden z jeho kamarátov a spolubojovníkov za ekológiu a práva zamestnancov mu prišiel na pomoc v momente, kedy ani nedúfal, že by niekto prišiel.