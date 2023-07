Ukrajinec mal v obchode v Česku pobodať chlapca (11) priamo medzi ľuďmi: Nenávisť sa šíri rýchlosťou blesku

archívne video

V utorok 11. júla sa na sociálnych sieťach objavil príspevok, ktorý vystrašil mnohých obyvateľov Českej republiky. V západnej časti krajiny, v Sokolove, mali v miestnom Kauflande zaútočiť na chlapca (11) dvaja Ukrajinci a viackrát ho bodnúť nožom do tela.

"Ukrajinci nás chcú vyhubiť, chceme odvetu. Ľudia, v Sokolove dvaja Ukrajinci pobodali jedenásťročného chlapca a chcú to ututlať. Poďte niečo urobiť, však nás budú zabíjať. Spamätajte sa, pôjdeme do ulíc," znel celý príspevok.

1/2 Několik hodin poté, co autor zveřejnil tento příspěvěk, jej sokolovští kriminalisté ustanovili a následně předvolali k výslechu, aby se k němu vyjádřil. Výsledek? Post byl smazán a vydán nový, pro autora to však nekončí a v souč. jsme ve fázi stanovování právní kvalifikace. pic.twitter.com/cRDWshsNkI — Policie ČR (@PolicieCZ) July 11, 2023

Hoax

Neskôr sa ukázalo, že išlo o dezinformáciu a k žiadnemu útoku v Sokolove nedošlo. Českí kriminalisti začali na základe príspevku konať. Autora, neuvádza sa meno, čakal výsluch. Následne bol príspevok upravený podľa skutočných faktov:"Toto bola neoverená informácia. Nič také sa v Sokolove nestalo. Žiadny Ukrajinec nenapadol dieťa. Bola to len hláška medzi Rómami."

Vyjadrenie poskytla aj Policie ČR: "Príspevok bol zo sociálnych sietí zmazaný, pričom sa upravil a opäť uverejnil. Tým to ešte pre jeho autora nekončí. V súčasnosti sa nachádzame vo fáze stanovenia právnej kvalifikácie. Vďaka rýchlemu zásahu vyšetrovateľov sa podarilo zamedziť ďalšiemu šíreniu dezinformácie."

2/2 Rychlou reakcí kriminalistů se podařilo zamezit dalšímu šíření dezinformace. Psaní nenávistných příspěvků a šíření nenávisti opravdu není ok. #policiekvk — Policie ČR (@PolicieCZ) July 11, 2023

Reakcia občanov

K situácii a rýchlemu zásahu českej polície sa vyjadrili aj občania. Istý Robin sa polícii poďakoval, no upozornil, že po sociálnych sieťach sa šíri mnoho klamlivých a zavádzajúcich príspevkov. Preto by sa mal podľa neho vytvoriť špeciálny tím, ktorý by sa zaoberal len totuto činnosťou. "Zaslúžil si to. Takí ľudia sú nebezpeční nielen pre seba, ale aj svoje okolie," reagoval ďalší komentujúci. Užívateľ Michael zase upozornil na gramatické chyby. Čim je ich podľa neho v príspevku viac, o to menšia je jeho dôveryhodnosť.