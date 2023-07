Napätá situácia u našich susedov! Rómovia a Ukrajinci sa do seba pustili aj v ďalšom českom meste

Nedávno sme vás informovali o strete ukrajinskej a rómskej skupiny v Brne, počas ktorého prišiel o život jeden z Rómov. K tragédii sa vyjadrila aj známa česká speváčka rómskeho pôvodu Lucie Bikárová, ktorá odsudzovala českú vládu. Podľa nej štát pomáha viac migrantom z Ukrajiny, ako domácemu obyvateľstvu. Na jej adresu sa spustila vlna kritiky a niektorí označili jej vyjadrenie za xenofóbne.

Ďalší stret

Situácia sa na chvíľu upokojila, no počas minulého víkendu sa Ukrajinci a Rómovia do seba opäť pustili. Do bitky v Pardubiciach bolo podľa extra.cz v sobotu večer 1. júla na Anenskej ulici zapojených zhruba 18 ľudí. Na mieste museli zasahovať aj policajné zložky. Internetom sa okrem záberov šíria aj nepotvrdené informácie, že podobne ako v Brne, aj tu mal jeden z Ukrajincov bodnúť Róma. Polícia sa k tejto teórii odmietla vyjadriť.

"Po príchode na miesto činu bolo do bitky zapojených zhruba 18 ľudí. Policajtom sa po chvíli podarilo obe skupiny od seba rozdeliť. Jeden z útočníkov utrpel poranenia na tvári a preto musel byť prevezený do nemocnice," uviedla hovorkyňa českej polície Markéta Janovská.

Útok nožom

Český portál Romea.cz, ktorý sa v minulosti kriticky vyjadril k spomínanej Bikárovej, publikoval informácie z konfliktu z Pardubíc. Zranenia na tvári mal utrpieť člen rómskej komunity Patrik S.. Sanitka ho musela previesť do nemocnice. Domov mal prísť ešte v sobotu večer. Na tvári má dva stehy po reznej rane, ktorú mal spôsobiť nôž.

"Išli sme von a v meste sme sa bavili s kamarátmi. Keď sme fajčili, oni (Ukrajinci) boli na druhej strane cesty a začali po nás kričať, že nás zabijú a podrežú. Odišli sme radšej domov, nechceli sme to riešiť. Ešte sme si sadli na pivo, no oni tam boli a rýpali do ostatných. Potom sa presunuli k nášmu vchodu, kde nás napadli," povedal Patrik S. Deň po incidente, v nedeľu 2. júla, sa konala v Pardubiciach demonštrácia, ktorú zvolalo rómske obyvateľstvo. Podľa extra.cz, sa do nej mali zapojiť aj Rómovia z iných miest.