V týchto dňoch prebieha masívny podvod na užívateľoch: Môžete prísť o celý svoj online život! TOTO nikdy nerobte

Archívne video: Téma hoaxov je veľká skoro civilizačná téma, potvrdil minister školstva Bútora

Téma hoaxov je veľká skoro civilizačná téma, potvrdil minister školstva Bútora (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Postup, ktorý zlodeji používajú pri kradnutí účtov, priblížila ľuďom polícia. Všetko začína tým, že vám kamarát, ktorého dobre poznáte, napíše, že sa zapojil do influencerskej súťaže s niekým, koho tiež poznáte. Práve preto veľa ľudí nemá na prvý pohľad žiadne podozrenie a celej veci uverí. Kamarát chce následne od vás potvrdenie hlasu do súťaže, ktorý vám príde v sms.

Ide však o veľký podvod. V skutočnosti niekto cudzí zopakoval tento postup už predtým na účte vášho kamaráta a jeho profil už je ukradnutý. Nepíše vám teda priateľ, ale úplne cudzia osoba, ktorá chce ukradnúť profil aj vám.

SMS, ktorú dostanete, nie je nijakým potvrdením súťaže. Dotyčný podvodník sa totiž pokúša prihlásiť do vášho účtu. Na resetovanie vášho hesla však potrebuje potvrdzujúcu sms z vášho mobilu. A vy mu ju v domnienke, že ide o súťaž, dáte. Inými slovami - Instagramu či Facebooku takto odkážete, že ste to skutočne vy, kto žiada o nové heslo. V skutočnosti to však za vás urobí podvodník a vy sa k svojmu účtu už nedostanete.

Polícia preto ľuďom odkazuje, aby nikomu neodovzdávali potvrdzujúce heslá do súťaží, ktoré prídu do SMS. Váš kamarát totiž nemusí byť váš kamarát, ale podvodník, ktorý mu ukradol účet. Podľa polície ide v týchto dňoch o skutočne masívny podvod.