Situácia v juhovýchodnej Ázii sa vyostruje: Yellenová prisľúbila chrániť americké záujmy v Číne

archívne video

Počas oficiálnej návštevy Číny sa americká ministerka financií Janet Yellenová prehlásila, že Spojené štáty budú chrániť svoje vlastné záujmy národnej bezpečnosti. Informuje o tom FOX Business. Vyhlásenie prichádza v čase, keď Čína plánuje zaviesť ešte prísnejšie opatrenia v rámci zákona o špionáži, ktoré sa najviac dotknú amerických subjektov, či kontroly exportu z krajiny.

Západní experti sa zhodujú v tom, že zákon, ktorý vstúpil v Číne do platnosti začiatkom júla, rozširuje právomoci miestnej vlády. Výsledkom by mali byť častejšie a dôkladnejšie kontroly priestorov, kde pôsobia americké firmy. Dokonca sa majú odpočúvať aj telefonáty. V prípade problémov môžu čeliť tieto subjekty vyhosteniu.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images



Yellenová po stretnutí s čínskym premiérom Li Čchiangom v Pekingu povedala, že problém so zastrašovaním amerických subjektov čínskou vládou bol podľa nového zákona jednou z možných obáv. "Mala som možnosť stretnúť sa so zástupcami amerických spoločností v Číne a vypočuť si ich obavy. Na druhej strane tu však vidia obrovské príležitosti a je pre nich preto dôležité, aby medzi USA a Čínou naďalej panovali zdravé ekonomické vzťahy. Je dôležité, aby sme ťažili z ekonomických možností v Číne a aby mali rovnaké podmienky aj Číňania v USA," povedala.

Národná bezpečnosť

Len niekoľko dní pred návštevou Yellenovej oznámil Peking nešpecifikované kontroly vývozu gália a germánia, špecializovaných kovov používaných v celom rade špičkových priemyselných odvetví, vrátane výroby polovodičov a solárnych panelov. "Cieľom mojej cesty bolo vysvetliť, že národná bezpečnosť je niečo, v čom nemôžeme robiť kompromisy. Budeme chrániť svoje záujmy aj v tom prípade, že to poškodí naše úzke ekonomické väzby," povedala Yellenová s tým, že je tu východisko v podobe úzko zacielenej a dobre vysvetlenej transparentnosti.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

"Chcela by som poukázať na to, že Číňania tiež chránia svoju vlastnú národnú bezpečnosť cez kontroly exportu alebo odchádzajúcich investícií. Prezident Biden rieši v USA niečo na podobnej úrovni, i keď sa ešte neprijalo žiadne konečné rozhodnutie. Myslím, že tieto opatrenia by nemali mať zásadný vplyv na zhoršenie toku investícii medzi našimi krajinami," povedala na záver s tým, že jej cieľom je zamedziť prijatie akcií, ktoré by celú situáciu ešte viac vyostrili.