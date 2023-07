Vo francúzskych mestách pokračovali protesty vyvolané zastrelením tínedžera

V Štrasburgu na severovýchode krajiny vyšlo do ulíc niekoľko stoviek demonštrantov, ktorí pochodovali za transparentom s nápisom: "So zármutok a s hnevom". V juhofrancúzskom Marseille sa mal podľa agentúry DPA protest konať pôvodne v centre, ale na pokyn polície sa uskutočnil v inej časti mesta. Demonštranti vyšli do ulíc aj v meste Saint-Nazaire na západe Francúzska. Celkovo bolo na sobotu a nedeľu ohlásených po celej krajine asi 30 protestov proti policajnému násiliu. Protestné zhromaždenie sa v sobotu napriek zákazu uskutočnilo aj v centre Paríža a zúčastnilo sa na ňom viac než 1000 ľudí vrátane niekoľkých poslancov francúzskeho parlamentu.

Súd niektoré zhromaždenia zakázal

Pôvodne malo ísť o spomienkový pochod na pamiatku 24-ročného černošského mladíka Adamu Traorého. Ten zomrel pred siedmimi rokmi -19.júla 2016, taktiež v dôsledku policajného zásahu, a jeho smrť rovnako vyvolala vo Francúzsku vlnu protestov a nepokojov. Traorého sestra chcela pochod pôvodne zorganizovať na parížskych predmestiach Persan a Beaumont-sur-Oise, čo však súd zakázal pre vysoké riziko, že by v súčasnej napätej situácii mohol prispieť k narušeniu verejného poriadku. Sestra toto rozhodnutie odsúdia zhromaždenie namiesto toho uskutočnila na Námestí Republiky v centre Paríža, hoci ho aj tamojšie úrady zakázali. Konanie protestu napriek tomu podporili aj viaceré odborové zväzy, politické strany a združenia.

"(Úrady) povoľujú pochody neonacistov, ale nám to nedovolia. Francúzsko nám nemôže dávať žiadne morálne ponaučenia. Jeho polícia je rasistická a násilná," vyhlásila na sobotňajšom proteste Assa Traoréová. Zhruba týždeň trvajúce nepokoje vypukli v rôznych oblastiach Francúzska po tom, ako policajt 27. júna pri kontrole vozidla na parížskom predmestí Nanterre zastrelil 17-ročného mladíka alžírskeho pôvodu Nahela M. Táto udalosť znovu oživila rasové napätie v krajine, ako aj dlhoročnú kritiku prístupu francúzskej polície k príslušníkom menšín.

Vlna nepokojov v krajine už viacmenej ustala. Existujú však obavy, že by násilnosti mohli opäť vypuknúť 14. júla, keď Francúzsko oslavuje štátny sviatok - Deň Bastily - pripomínajúci začiatok Veľkej francúzskej revolúcie.