Boj o miesto na pláži: VIDEO Uterákové šialenstvo v hoteloch na Malorke naberá nové rozmery

PALMA DE MALLORCA - Dovolenkári si s osuškami radi rezervujú ležadlá pri bazéne alebo na pláži. Niektoré hotely v reakcii na to pláže cez noc uzatvorili. Zdá sa však, že to britských dovolenkárov nezastavilo, pretože teraz našli inú alternatívu, ako si zaobstarať svoje obľúbené ležadlo.

Scenár, ktorý existuje už desaťročia - dovolenkári na Malorke pred raňajkami vybehnú na pláž, aby si zarezervovali tie najlepšie ležadlá. Niekedy budík zvoní už o 5:00, dovolenka nedovolenka! Urobia všetko pre vysnívané miesto na pláži a pri bazéne, ktoré neopustia po zvyšok dňa.

To v posledných rokoch liezlo na nervy nejednému z ďalších dovolenkárov a prevádzkovateľom hotelov. Našli riešenie. Vstup na pláž či do bazéna bol zamknutý a otvorili až o 8:00. To však vôbec nepomohlo, pretože dlhoroční milovníci slnka teraz prišli s novou stratégiou.

Namiesto toho, aby si osušky ukladali na ležadlá vonku, sú teraz jednoducho zoradené jedna za druhou v hoteli priamo pred dverami. Na fotografiách hotelových hostí je množstvo úhľadne poskladaných uterákov, ktoré dovolenkári umiestnili pred zamknuté vchodové dvere. Podľa očitých svedkov sú hotelovými hosťami výlučne starší britskí turisti alebo turisti v strednom veku.

Dovolenkári na Malorke skoro ráno dávajú uteráky pred vchod do bazéna

Mladý britský dovolenkár pre noviny The Mirror povedal: „Aby sme ovládli šialenstvo s ležadlami, vchod z hotela do bazéna zostal zamknutý až do 8:00. Ľudia sa teda postavili do radu, aby si uteráky položili na zem pred dvere skôr, ako sa otvorili. Musím dodať, že nešlo o mladých ľudí, ale najmä o starších ľudí a ľudí v strednom veku.“

Takže presne o 8:00 britskí hostia chytia svoje uteráky z podlahy a bežia na svoje ležadlá. „Majitelia uterákov sedeli na pohovkách tak, aby mali uteráky na očiach a boli pripravení vyletieť, keď sa otvorili dvere. Neviem, o koľkej začali, ale raz ráno sme vstali o 6:30, aby sme sa pred výletom naraňajkovali a pred dverami sa už tvoril rad na uteráky," povedal Brit a dodal: "Bláznivé správanie!"