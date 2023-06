Z pomsty pracovníka hotela na Malorke idú ľudia do kolien: Takto vypiekol so sebeckými dovolenkármi

Dovolenkár John sa na TikToku podelil o vtipný moment, ktorý zachytil v rezorte na Malorke. Na záberoch je zachytený pracovník hotela, ktorý zaujímavým spôsobom bojuje proti obsadzovaniu ležadiel uterákmi. "Dnes bolo trochu učinené spravodlivosti," znie komentár k príspevku. Pracovník zozbieral uteráky, ktoré boli položené na ležadlách, zložil ich a hodil do tašky.

Skvelý moment ocenili najmä tí, ktorých tento bežný dovolenkový trend frustruje. "Určite rozumný spôsob, ako sa vysporiadať so sebeckými, idiotskými jednotlivcami," napísal jeden z komentujúcich. Iní pochválili pracovníka hotela za to, že si vybral tolerantný spôsob, ako sa vysporiadať so sebeckými turistami.

Aj napriek tomu sa stále nájdu dovolenkári, ktorí majú potrebu rezervovať si ležadlá uterákmi. Nedávno sa na TikToku objavilo video, v ktorom sa ľudia šialene rútia k ležadlám pri bazéne, aby ich stihli obsadiť. Zábery pochádzajú z hotela Paradise Park v Los Cristianos na Kanárskych ostrovoch. V okolí veľkého bazéna v štýle tropickej lagúny môžu užívatelia vidieť vyzdobenú terasu predtým, ako sa z rohu obrazovky vynoril dav ľudí.

Zatiaľ čo sa húf hostí s uterákmi pod pažami rozbehol k ležadlám, jeden muž to vzal skratkou okolo radu ležadiel na boku. Keď sa dostal k prvému radu, rýchlosťou blesku zhodil päť uterákov na susedné stoličky. Zvyšok dovolenkárov nemal šancu, keď s pripravenými uterákmi preskakoval rad sedadiel.