Poľsko sa obáva nových leteckých spojov, ktoré môžu k hranici prilákať migrantov

VARŠAVA — Rusko a Bielorusko čoskoro zriadia nové letecké spojenia s inými krajinami, ktoré by mohli byť využité na nasmerovanie migrantov k hraniciam s Poľskom. Tvrdí to vysoko postavený poľský bezpečnostný predstaviteľ, ktorého v piatok citovala agentúra PAP.

Splnomocnenec vlády pre bezpečnosť informačného priestoru Stanislaw Žaryn v piatok na Twitteri upozornil, že situácia na poľsko-bieloruských hraniciach sa už začala zhoršovať.

"Čoraz viac skupín migrantov útočí na poľskú hranicu. Útoky sú čoraz agresívnejšie," napísal s tým, že "hybridná operácia proti Poľsku vedená prostredníctvom migračnej trasy sa podľa správ poľskej pohraničnej stráže posilňuje".

"Okrem toho je vidieť, že Bielorusko a Rusko hľadajú nové príležitosti na zintenzívnenie svojich akcií proti Západu," dodal Žaryn, pričom naznačil možnosť, že by sa na poľských hraniciach mohla zopakovať kríza z roku 2021, keď sa tisícky migrantov pokúšali dostať do Poľska z Bieloruska.

Galéria fotiek () Mateusz Morawiecki

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

"V blízkej budúcnosti spustia Moskva aj Minsk nové letecké spojenia, ktoré môžu byť použité na prilákanie nových skupín cudzincov do Ruska a Bieloruska. Týka sa to spojení Kuba-Rusko a Irak-Bielorusko," upozornil.

Poľsko obvinilo z krízy v roku 2021 bieloruský štát a tvrdilo, že prilákal migrantov do Bieloruska pod prísľubom ľahkého prístupu do EÚ. Podľa Varšavy im poskytlo aj letecké spojenie, aby ich priviedla do Európy, spresňuje PAP.