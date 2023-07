Netradičný boj s množstvom migrantov: Mesto New York bude rozdávať letáky vyzývajúce migrantov, aby išli inam

NEW YORK - Starosta New Yorku Eric Adams vyhlásil, že mesto už nemá pre migrantov prístrešie. Avizoval, že úrady rozdajú na hraniciach USA s Mexikom letáky, ktoré ľuďom odporučia, aby išli inam. Správu sme prevzali vo štvrtok z agentúry AFP.

Od apríla minulého roka prišlo do New Yorku viac ako 90.000 migrantov, najmä zo Strednej a Južnej Ameriky. "Náš pohár (trpezlivosti) v podstate pretiekol. V meste už nemáme miesto," povedal Adams na tlačovej konferencii. Prílev migrantov nastal, keď americké štáty pod vedením republikánov, ako napríklad Texas, začali posielať migrantov do oblastí, kde majú prevahu demokrati. Vyjadrujú tým nespokojnosť s imigračnou politikou prezidenta USA Joea Bidena, píše AFP. Podľa úradov žije v útulkoch alebo hoteloch, ktoré platí mesto New York, takmer 106.000 ľudí vrátane približne 54.000 migrantov.

Mesto pomôže migrantom nájsť alternatívne bývanie

Leták v angličtine a španielčine bude varovať žiadateľov o azyl, že bývanie v New Yorku je "veľmi drahé" a náklady na jedlo, dopravu a ďalšie potreby "sú najvyššie v Spojených štátoch". "Neexistuje žiadna záruka, že novým prisťahovalcom budeme môcť poskytnúť prístrešie a služby. Prosím, zvážte iné mesto, keď sa budete rozhodovať o tom, kde sa v USA usadiť," píše sa v ňom. Adams takisto oznámil, že slobodní dospelí migranti budú musieť po 60 dňoch znovu požiadať o prístrešie, aby tak uvoľnili miesto rodinám s deťmi. Mesto podľa neho pomôže migrantom nájsť alternatívne bývanie.

"Náš súcit je nekonečný. Naše priestory nie sú," povedal Ted Long, predstaviteľ agentúry, ktorá prevádzkuje veľkú časť dočasného bývania pre migrantov. Demokrat Adams obvinil štát New York a americkú vládu z nedostatočnej pomoci a žiada od nich potrebné finančné prostriedky. New York je dlhodobo významným útočiskom pre migrantov. Adams sa však postupne snaží obmedziť počet tých, ktorí prichádzajú do mesta. Kritici ho obvinili z porušenia zákonov, ktoré vyžadujú, aby mesto poskytlo prístrešie každému, kto ho potrebuje.