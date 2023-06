Chlapík nedbal na varovania kamarátov a umyl si ruky v nebezpečnej vode: Katastrofa, o pár sekúnd ho ratovali!

archívne video

Vážnemu incidentu sa venoval zahraničný NYpost. Šokujúce video zaplavilo sociálne siete a zachytilo celý moment. Všetci boli v šoku z toho, keď rybára pohrýzol žralok, ktorý ho v piatok pretiahol cez palubu lode. Následne muž celý padol do kalnej, riečnej vody v národnom parku Everglades na americkej Floride.

Muž na varovania nedbal a išiel si do rieky umyť ruky

Desivá a traumatizujúca jazda, hlavne pre mužových kamarátov, sa začala po tom, čo si rybár išiel umyť ruky vo vode, hoci ho kolegovia predtým varovali, že je to mimoriadne nebezpečné. Hlavne pre to, že v tejto rieke sa objavujú rôzne živočíchy, ktoré ohrozujú život človeka. Okrem žralokov je tu aj množstvo aligátorov a iných zvierat. Práve prvé menované si prišlo "na svoje" keď sa muž rozhodol namočiť do rieky svoje dlane. "Nedával by som tam ruky," povedal človek za kamerou, no muž naňho nereagoval a dodal, že za pár sekúnd sa mu predsa nemôže nič stať.

Nastala panika, muž skončil v nemocnici

Prakticky okamžite po tom, čo sa muž nahne cez palubu do rieky, tak sa mu žralok zahryzne do pravej ruky. Následne ho vtiahol hlavou napred do vody. Muža následne ratuje celá posádka. "Ťahajte ho! Ťahajte ho! Ťahaj!" počuť výkriky vo videu. Na záberoch je vidieť krvavé odtlačky ruky, pričom viacerí sú v panike, no nakoniec sa im muža podarí dostať na palubu lode.

Michael Russo, ktorý je priateľom napadnutého muža, uviedol, že skupina sa následne rýchlo vrátila do prístavu a strážcovia parku prišli obeti na pomoc. "Bol letecky prevezený do nemocnice a je v najlepšej možnej starostlivosti," dodal Russo. Podľa neho nateraz rozsah zranení muža nie je známy, no dodal, že výskyt žralokov v tejto rieke a zákaz nad hladinu dávať ruky nie sú žiadnymi žartami, a tieto varovania je nutné rešpektovať. Táto skúsenosť ho o tom výrazne presvedčila.