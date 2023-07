Ďalšia morská príšera v Egypte: Potápača napadla ryba s ľudskými zubami! Šokujúce VIDEO, vystrašení dovolenkári

Na videu, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami je zrejmé, že morský tvor s vyčnievajúcimi zubami uhryzol potápača, no vystrašil aj jeho kolegov. Alex Pikul z Alabamy v USA sa potápal pri pobreží Sharm El Sheikh v Egypte, na jednej z najlepších pláži tejto krajiny. Toto miesto je mimoriadne obľúbené najmä pre svoje koralové útesy. Podľa dostupných informácií bol Alex v skupine ôsmich potápačov, ktorú viedol majiteľ spoločnosti Mar Hosted Trips, informoval denník Sun.

Zdroj: topky.sk/nh

Skupina potápačov plávala nad hniezdom vajíčok, no neuvedomili si, že samec sa snažil svoje potomstvo iba ochrániť a zaútočil na Alexa. „Myslel som si, že je to v poriadku, chcel som odplávať za zvyškom skupiny, no v tom sa mi to zahryzlo do nohy. Myslel som si, že krvácam, a spustil som nejaké nadávky,“ dodal. Ryba patrila do čeľade rýb z radu štvorzubcotvaré alebo ostňovcovité. Majú veľmi agresívnu povahu a sú obzvlášť ochranárske najmä pri strážení svojich hniezd. Sú charakteristické pre ich väčšie zuby, ktoré pripomínajú ľudskú protézu. Žijú v plytkých pobrežných biotopoch, v tropických a subtropických vodách. Potápač utrpel iba modrinu a ranu v tvare zubov.