Dovolenka sa skončila tragédiou: Muž sa rozhodol vypiť všetky koktaily z nápojového lístka, katastrofálne následky

Timothy Southern práve dopil svoj dvanásty koktail v noci, keď sa rozhodol, že bude lepšie vrátiť sa do svojej izby v Royal Decameron Club Caribbean v Saint Ann. Podľa britskej televízie ITV News zomrel krátko nato. Patológ z Kingstonu teraz určil, že príčinou smrti je alkoholom vyvolaná gastrointestinálna chrípka.

Už ráno pil brandy a pivo

Počiatočné vyšetrovanie tiež odhalilo, že Timothy v to ráno pil brandy a pivo. Počas dňa sa zoznámil s dvoma Kanaďankami, ktoré oslavovali narodeniny v Saint Ann. Ženy mu povedali, že berú na seba „výzvu“ vypiť pred polnocou všetkých 21 koktailov z nápojového lístka miestneho baru. V akom časovom rozmedzí Timothy nalila do seba 12 koktailov, ešte nebolo objasnené.

Rodina sa muža márne pokúšala zachrániť

Timothyho rodina, ktorá s ním dovolenkovala na Jamajke, sa ho pokúsila zachrániť. "Ležal na chrbte a dusil sa," povedal úradom jeden člen rodiny. „Uložil som ho do stabilizovanej polohy a zavolal záchrannú službu. Len čo si ľahol na bok, zvracal. Volal som jeho meno, ale neodpovedal."

Sťažnosti na záchranárov

Od Timothyho smrti jeho rodina vyjadruje pobúrenie a nespokojnosť so záchrannými tímami, ktoré sa ho v hoteli pokúšali zachrániť. Nedokázali ho účinne liečiť. „Keď prišla ošetrovateľka, povedal som: Privolali pohotovosť? A ona povedala nie,“ hovoria. „Myslel som si, že to prevezme, ale nebolo to tak. Všimol som si jeho pokles teploty. Nahmatal som mu pulz a nemohol som ho nájsť. Ona však povedala, že pulz má."

Zdravotná sestra podľa rodinného príslušníka nemala vôbec žiadne zručnosti v nevyhnutných opatreniach na záchranu života. „Povedal som, neseď tam a nepozeraj sa na neho! Začnite s oživovaním!“ Ale iba mu stláčala hrudník. Keby ovládala svoje remeslo, možno by tu ešte bol... Služba a starostlivosť, ktoré dostal, boli otrasné.“