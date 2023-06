Američania o pláne Prigožina vraj vedeli: Toto bol údajne hlavný dôvod vzbury! Prekvapivé informácie

WASHINGTON - Americké tajné služby vedeli s predstihom o zámere Jevgenija Prigožina podniknúť ozbrojenú akciu v Rusku a informovali o ňom najvyššie americké politické vedenie. S odvolaním sa na anonymné zdroje o tom píšu denníky The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP). Presné načasovanie akcie nebolo podľa nich ale jasné až do posledných hodín pred obsadením ruského vojenského velenia v Rostove na Done.