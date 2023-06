Nové nebezpečenstvo pre Kyjev: Zaútočí teraz Prigožin z Bieloruska? Veľké preskupovanie na obidvoch stranách

MOSKVA/MINSK - Nepriehľadný pakt medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a vodcom žoldnierov Jevgenijom Prigožinom predpokladá, že šéf wagnerovcov sa po neúspešnom povstaní stiahne do Bieloruska. Čo sa však stane s jeho nasledovníkmi? Vysokopostavený britský generál sa domnieva, že ak ho bude veľa bojovníkov nasledovať do susednej krajiny, napadnutej Ukrajine bude odtiaľ hroziť veľké nebezpečenstvo.

Skutočnosť, že Prigožin sa po skončení povstania proti Kremľu sťahuje do Bieloruska, je dôvodom na znepokojenie, povedal v nedeľu pre Sky News bývalý šéf štábu Richard Dannatt. Ak šéf wagnerovcov zhromaždí okolo seba „účinnú vojenskú silu“ vo vazalskom štáte Kremľa, bude to opäť predstavovať hrozbu pre Ukrajinu, ktorá podľa britských tajných služieb v poslednom čase dosahuje „postupný, ale stabilný taktický pokrok“.

Hrozba pretrváva

"Hoci sa zdá, že táto záležitosť je uzavretá, myslím si, že je to všetko iné len nie to a že následné otrasy budeme cítiť ešte nejaký čas," povedal bývalý generál. Ukrajina musí "pozorne sledovať svoje bočné krídlo a uistiť sa, že má nejaké manévrovateľné jednotky, aby mohla odraziť ďalší útok zo smeru od Bieloruska".

Obe strany sa preskupujú

Britské ministerstvo obrany v nedeľu informovalo, že ukrajinské jednotky sa v posledných dňoch preskupili a viedli veľké útočné operácie na východe a juhu krajiny. Na to využili skúsenosti z prvých dvoch týždňov protiofenzívy na zdokonaľovanie taktiky útokov na dobre pripravenú ruskú obranu.

Ruské sily vynaložili „značné úsilie“ na útok pri meste Kreminna vo východoukrajinskom regióne Luhansk. "Pravdepodobne to odzrkadľuje prebiehajúce pokyny od ruského vedenia prejsť do ofenzívy vždy, keď to bude možné," komentovalo britské ministerstvo. "Rusko urobilo niekoľko malých pokrokov, ale ukrajinské sily zabránili prielomu."

Putin: Teraz sa opäť plne sústreďte na Ukrajinu

Putin sa vo svojom prvom vyhlásení v nedeľu popoludní po turbulentnom dni predtým vyjadril bojovne: Po skončení povstania wagnerovcov sa treba opäť naplno sústrediť na vojnu na Ukrajine. "Vojenská špeciálna operácia" má najvyššiu prioritu, "začínam a končím ňou svoj deň," povedal pre televíznu stanicu Rossija. Podľa Putina sa všetky plány zrealizovali. Podľa vojenských blogerov si vzbura wagnerovcov vyžiadala životy 13 armádnych pilotov.