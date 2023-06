Strašidelná nehoda v priamom prenose: VIDEO Chlapec (12) vbehol pod kolesá auta, vodič nemal šancu zrážke zabrániť

archívne video

Polícia ČR uverejnila na sociálnych sieťach odstrašujúci príklad toho, keď chvíľka nepozornosti môže spôsobiť vážnu dopravnú nehodu. Na Brnensku išla po chodníku pri ceste skupina žiakov. Ako informujú Novinky.cz., jeden z nich, chlapec (12), chcel náhle prebehnúť cez cestu. V tej chvíli ho však zrazilo auto.

Zrážke sa nedalo zabrániť

Chlapec preletel cez kapotu a ostal ležať nehybne na zemi. Vodič rýchlo vybehol za ním von. Všetko bolo zachytené na palubnej kamere vozidla. Následne bol k incidentu privolaný vrtuľník, ktorý transportoval chlapca do nemocnice. "Vodič už nemohol stretu zabrániť. Ihneď po tom, ako zastavil, vystúpil z vozidla a poskytol zranenému dieťaťu pomoc. Záchranári ho následne letecky transportovali do brnenskej nemocnice. Dychová skúška u vodiča osobného automobilu vyšla negatívne," opísala celú situáciu hovorkyňa polície juhomoravského kraja Petra Ledabylová.

Takmer v rovnakom čase sa museli ponáhľať záchranári v Brne k ďalšej dopravnej nehode, kde pod kolesá prechádzajúceho auta vbehlo len osemročné dievča. Následkom nehody utrpelo vážne zranenia. "Pár dní pred týmito incidentmi prechádzali cez cestu na brnenskej Kociánke dve školáčky. Rozhodli sa ísť spoza stojaceho autobusu. Jedna z nich stihla na poslednú chvíľu zastaviť, no druhá vletela priamo pod kolesá osobného vozidla. Našťastie ani tento stret neskončil tragicky," uviedla Ledabylová.

Polícia radí

Aj na základe týchto udalostí sa Polícia ČR rozhodla zverejniť kamerový záznam jednej z nehôd. Pripomína, že chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky a platí to najmä pre deti, ktoré pre svoj nízky vzrast nemusia vodiči vždy vidieť medzi prechádzajúcimi alebo zaparkovanými vozidlami. "Deti ešte nedokážu predvídať situácie v cestnej premávke a správne odhadnúť napríklad rýchlosť približujúceho sa vozidla. Často sú na vine aj slúchadlá a sklonená hlava do mobilného telefónu. Namiesto toho by mali byť deti počas pohybu v cestnej premávke ostražité a ohľaduplné," prízvukovala na záver hovorkyňa.