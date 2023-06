Tragická nehoda mladej rodiny: Život batoľaťa zachránili anjeli bez krídel, plechy trhali holými rukami!

archívne video:

Celý príbeh toho, ako dieťa z vraku auta zachránili ešte pred príchodom záchranných zložiek, rozpovedala pre TvNoviny Slovenka Ivana, ktorá bola pri nešťastí ako jedna z prvých. K nehode došlo na maďarskej diaľnici M86. Nešťastie, pri ktorom zahynuli rodičia vo veku 31 a 29 rokov, spolu so svojim len štvorročným synom akoby zázrakom prežil najmladší člen rodiny.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/ Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság (Mestský hasičský zbor Répcelák)

Mladá rodina cestovala za dovolenkou do Chorvátska, podobne na tom bola aj Ivana. Aj keď bola na mieste nehody medzi prvými, to, ako k tragickej zrážke došlo, na vlastné oči nevidela. Hneď, ako k nehode dorazila jej však bolo jasné, že pri nehode musel vyhasnúť ľudský život.

„Zrazu som videla, že autá spomaľujú. Videla som aj kamión a dym. Ľudia tam začali utekať. Išla som tam aj ja, keďže som zdravotná sestra. Pri pohľade na auto bolo evidentné, že ide o tragickú zrážku, ale že až takýchto rozsahov...“ povedala pre portál. Zo šoku však všetkých ľudí, ktorí k nehode dorazili prebral detský plač.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/ Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság (Mestský hasičský zbor Répcelák)

Jednému z detí už pomôcť nedokázali: To, že najmladšie prežilo bol zázrak

Vo vraku auta uvideli jedno z detí, len štvorročného chlapca, ktorému už pomôcť nedokázali. Cesta k tomu, aby sa m podarilo zachrániť život aspoň batoľaťu bola taktiež veľmi náročná. Dieťa bolo zakliesnené a dav, ktorý k nehode dorazil nedisponoval žiadnou technikou, ktorou by vedel pomôcť. To však mužom nezabránilo, aby sa ľudský život pokúšali zachrániť, zlisované plechy auta trhali doslova holými rukami.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/ Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság (Mestský hasičský zbor Répcelák)

„Skláňam klobúk pred chlapmi, ktorí tam boli. S chladnou hlavou pomáhali. So mnou boli dvaja Slováci a ďalší cudzinci. Pomáhali sme zo všetkých síl, robili, čo sa dalo,“ povedala zdravotná sestra. Vykliesniť batoľa sa podarilo až potom, čo kamionista zodvihol náves. „Položili mi ju na ruky. Starala som sa o ňu, kým neprišli záchranári,“ priblížila Ivana.

Batoľa malo poranenú hlavu, zdravotná sestra na mieste nehody si v tej chvíli nemyslela, že by mohlo mať vážnejšie zranenia. „To bábätko je chvalabohu v poriadku. Je to skutočný zázrak,“ popísala situáciu. „Bolo to strašné, dva dni som mala teraz dosť dostať sa z toho, kým to človek vstrebe. Veľmi ma potešilo, že je malá v poriadku. Naozaj, to auto bola jedna placka, bolo to hrozné,“ hovorí s tým, že aj keď je profesionálkou pracujúcou na urgentnom príjme je ťažké vidieť, keď zahynie dieťa.