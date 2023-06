Kapitán ponorky pred jej zmiznutím prehovoril: Pasažieri zomrú skôr na chlad ako na nedostatok kyslíka

Francúzsky hlbokomorský prieskumník Paul-Henri Nargeolet (77) je skutočným veteránom ponorov k Titanicu. Pri 37 ponoroch od roku 1987 nazbieral z morského dna viac ako 5000 predmetov z Titanicu. S najväčšou pravdepodobnosťou ponor, ktorý sa začal v nedeľu, bude jeho posledným.

Krátko po tom, čo sa ponorka Titan potopila v severozápadnom Atlantiku, sa stratil kontakt s plávajúcim veliteľským centrom. Ponorné plavidlo, na ktorom sa nachádza aj Nargeolet so štyrmi spolucestujúcimi, je odvtedy nezvestné. Na vode aj vo vzduchu prebieha veľké pátranie. Počas týchto chvíľ je kyslík na palube už pravdepodobne vyčerpaný.

Ale v prípade nehody je pravdepodobnejšie, že potápači zomrú na chlad v hĺbkach oceánu ako na nedostatok kyslíka. To uviedol Nargeolet vo videu, ktoré sa práve objavilo na internete. Nie je jasné, kedy bol záznam natočený.

Si mŕtvy skôr, ako si to stihol uvedomiť

Na dne oceánu môžete prežiť štyri alebo päť dní, hovorí Nargeolet na videu. "Ale to ti veľmi nepomôže, pretože ti nikto nemôže pomôcť." Kyslík, jedlo a voda by nám vystačili asi na päť dní, ale: "Dobre vieme, že pre teplotu zomrieme ešte predtým."

Skutočným problémom v tejto hĺbke je teplota. Tá je tesne nad bodom mrazu. Nargeolet: „Keď sedíte v ponorke a nič nebeží, všetko je studené, vrátane jedla. Po chvíli zomrieš na zimu." To nie je zlý spôsob, ako zomrieť, hovorí výskumník a smeje sa. „Lebo zaspíš a nemusíš trpieť. Nikdy však neuvažujeme o tom, že by sa to mohlo stať. To nám nepríde ani na um."

V roku 2019 Nargeolet vyjadril podobne. Ak sa vyskytnú problémy s ponorom, sotva dôjde k záchrane. "Ak sa stane niečo zlé, nezáleží na tom, či ste v hĺbke 11 metrov alebo 11 kilometrov," povedal Francúz pre Irish Examiner. "Ak ste vo veľmi hlbokej vode, ste mŕtvy skôr, ako si uvedomíte, že sa niečo deje, takže to jednoducho nie je problém."