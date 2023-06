Syn miliardára z ponorky: Celý svet sledoval záchrannú akciu a on… Jeho správanie VYTOČILO aj túto HVIEZDU!

O piatich osobách, ktoré sa v v nedeľu vydali k vraku Titanicu, nie sú zatiaľ žiadne správy. Celý svet však s napätím sleduje, ako záchranná akcia dopadne. Na palube miniponorky sa nachádzal aj 58-ročný miliardár Hamish Harding... No zatiaľ sa zdá, že bežného čitateľa jeho osud zaujíma viac, ako jeho syna, ktorého si vyženil.

Mnohých totiž šokuje správanie, ktoré aktuálne predvádza. Mladý boháč Brian Szasz sa napríklad po vyhlásení otcovej nezvesnosti, išiel zabávať na koncert kapely Blink 182. Tým však neskončil... Ako sa neskôr ukázalo, len chvíľu po tom, čo prosil o modlitby za muža svojej mamy, pikantne flirtoval na Twitteri s modelkou z OnlyFans.

„Mohla by som si na teba sadnúť?“ napísala k svojej sexi fotke. A na tú Brian aj v takejto ťažkej rodinnej chvíli pohotovo reagoval: „Áno, prosím.“ Nezabudol navyše pridať ani niekoľko emotikonov so srdiečkami. Jeho správanie prišlo zvláštne mnohým jeho sledujúcim. Dokonca aj hviezdnej speváčke Cardi B, ktorá ho začala verejne kritizovať.

Galéria fotiek () Zdroj: Twitter B.S.

Podľa nej by Brian mal sedieť doma a čakať na správy ohľadom svojho nevlastného otca. On si však myslí niečo iné. „Možno je to nevhodné, ale moja rodina by chcela, aby som tu bol. Blink 182 je moja najobľúbenejšia kapela a hudba mi pomáha v ťažkých časoch,“ vyjadril sa Szasz. Cardi B má však na vec jasný názor.

„Nie je to smutné, že si miliardár a nikto o teba nestojí?“ pýta sa raperka vo videu, na ktoré upozornil DailyMail. Prominentný syn následne zmazal všetky kontroverzné príspevky a s hviezdou sa pustil do otvorenej hádky. „Aká trápna celebrita. Cardi B sa snaží ovplyvniť mňa a moju trpiacu rodinu. Šiel som na koncert Blink 182, aby som sa s tým vyrovnal, miesto toho, aby som sedel doma a sledoval správy. Hanbi sa za seba, Cardi,“ napísal a dodal, že všetky jej posledné albumy sú odpad.