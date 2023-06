Krvavý horor na palube lietadla: Obrovský vták pristál pilotovi priamo v kokpite! VIDEO chvíľ hrôzy

Krvavý incident sa stal počas cvičenia letky Ariel Valiente vo Vinces v provincii Los Ríos v Ekvádore. Obrovský vták prerazil čelné sklo lietadla a ocitol sa priamo v kokpite lietadla. Pilot skončil celý od krvi, no dokázal zachovať chladnú hlavu, dokončiť cvičenie a pristáť.

Zábery ukazujú ťažko zranené obrovské zviera visiace nad pilotom, ktorý má krvavé škvrny po celej tvári a uniforme. Našťastie incident pilotovi nespôsobil väčšie zranenie a lietadlo si udržalo stabilitu po celý čas. Letecké úrady zatiaľ nedokázali určiť nadmorskú výšku lietadla v čase incidentu ani presnú príčinu prečo došlo ku kolízii.

Capitán Ariel Valiente,hoy en Vinces. Lo que puede hacer un pájaro contra el parabrisas. El casco y su autocontrol lo salvaron… pic.twitter.com/UYE3m3yhRL — Carlos Vera (@CarlosVerareal) June 14, 2023

Stret lietadiel s vtáctvom však nie je ojedinelý. V apríli musel pilot osobného lietadla núdzovo pristáť, po tom, čo do jedného z motorov vletel vták. Incident sa odohral počas letu AV9377 leteckej spoločnosti Avianca z ostrova San Andrés do Bogoty v Kolumbii. Vták vtedy spôsobil požiar v jednom z motorov, no našťastie sa pilotovi podarilo núdzovo pristáť a pasažierom sa nič nestalo.