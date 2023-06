Putin pohrozil, že Rusko zvažuje odstúpenie od obilnej dohody, ktorú v máji predĺžili

Putin dodal, že do Moskvy čoskoro prídu africkí lídri, ktorým sľúbil, že im "poskytne obilie zadarmo, ktoré sa do ich krajín (teraz) nedostáva". Vo svojom vyjadrení pred novinármi a blogermi Putin zopakoval tvrdenie Ruska, že viac ako 40 percent ukrajinského obilia sa nepredáva do najchudobnejších krajín, ale "do krajín Európskej únie, ktoré sú pomerne prosperujúce" a ktoré sú teraz údajne hlavnými príjemcami ukrajinského obilia, ktoré je lacnejšie.

Archívne video: Samuel Vlčan o riešení problémov s obilím z Ukrajiny

Hlavný zdroj devízových príjmov

Podľa Putina je obilie hlavným zdrojom devízových príjmov Ukrajiny. Na vysvetlenie poznamenal, že na Ukrajine sa zastavila výroba v mnohých sektoroch, "pretože tam nie je elektrina". Pripomenul, že Ukrajina vyrábala poľnohospodárske produkty i hutnícke výrobky. Dodal, že stavba lodí a výroba lietadiel a motorov "sa (tiež) zrútila".

Dohodu uzavreli minulý rok

Dohoda o dodávkach obilia bola uzavretá v júli roku 2022 - po tom, ako sa ukázalo, že blokáda ukrajinských prístavov ruskou armádou sa môže pre svet skončiť potravinovou katastrofou. Ukrajina je totiž jedným z najväčších svetových dodávateľov obilných produktov.

Implementáciu tzv. obilnej dohody sprevádzajú problémy, ale Rusko v máji opäť súhlasilo s predĺžením jej platnosti o ďalších 60 dní. Predostrelo však niekoľko podmienok týkajúcich sa jeho vlastného poľnohospodárskeho vývozu, najmä hnojív, ozrejmila BBC.

Hoci sa na ruský poľnohospodársky vývoz nevzťahujú medzinárodné sankcie zavedené po ruskej invázii na Ukrajinu, Moskva tvrdí, že platobné, prepravné a poistné obmedzenia jej výrazne sťažujú dodávky do zahraničia. Putin o tom na stretnutí s vojenskými korešpondentmi a blogermi vyhlásil, že západné krajiny opäť raz Rusko oklamali, keď nesplnili jeho požiadavky v rámci obilnej dohody.