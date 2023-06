Žena si bola zabehať vo fitku: Beh sa zmenil na nočnú moru, skončila s holým zadkom!

Situáciu zachytila bezpečnostná kamera. Alyssa Konelová si bola zabehať na bežiacom páse, no vo svižnom tempe sa jej nešťastne rozviazala šnúrka na teniske – a už to išlo. Padla na kolená pričom sa chytala rúčky. Bežiaci stroj však ďalej išiel, na čo sa Alyssyne legíny zachytili o prístroj, ktorý ich okamžite strhol. Bežkyňa pustila ruky a zosunula sa na zem aj s odhaleným zadkom. Okamžite sa snažila rýchlo obliecť a odísť.

Video sa stalo virálnym na sociálnych sieťach, rýchlo sa pod ním nazbieralo množstvo komentárov. Jedna z používateliek poznamenala: "To je dôvod, prečo už v telocvični nenosím tangá!" Ďalší komentujúci napísal: "Toto je moja najhoršia nočná mora!" Iný komentoval: "Keby sa mi to stalo, odišiel by som z posilňovne a odsťahoval sa veľmi ďaleko."