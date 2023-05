Desivá predpoveď experta: Ruskú ekonomiku čaká totálny kolaps! Mrazivou realitou je finančná kríza, mučenie a otravy

archívne video

Bývalý ruský minister hospodárstva Andrej Nechajev (70) vyhlásil, že ekonomika Ruskej federácie je na bode mrazu. Zo situácie obvinil západné krajiny, ktoré na Rusko uvalili sankcie z dôvodu invázie na Ukrajinu. Jeho predpoveď je desivá, informuje Daily Mail. Rusko sa má ocitnúť vo finančnej kríze už počas budúceho roka. O prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že takýto stav mu zrejme vyhovuje. "Ruská ekonomika je v háji a Putin sa rozhodol zotrvať v tomto stave," povedal.

Nechajev predniesol svoju rétoriku na finančnom fóre v Jekaterinburgu v druhej polovici mája. I keď táto predpoveď vyvolala u väčšiny publika skôr zdesenie, niekoľko hláv súhlasne prikývlo. Ozval sa dokonca aj potlesk. "Ekonomické vyhliadky Moskvy sú odsúdeniahodné. Prečo s tým nič nerobíme?" dodal.

Krajine v rozklade

Obraz ruskej spoločnosti tiež nevyzerá veľmi dôveryhodne. Kremeľský režim zatýka všetkých ľudí, ktorí verejne kritizujú súčasnú vládu. Dostať sa za mreže je ale ten lepší prípad. Objavili sa už aj informácie o mučení či dokonca otrávení bohatých a vplyvných ľudí. Ten, ktorý z krajiny neutiekol a verejne vystupuje proti "špeciálnej vojenskej operácii" na Ukrajine, môže po zadržaní putovať do basy na 15 rokov. Nové zákony proti vlastizrade zakazujú okrem iného aj akúkoľvek kritiku ruskej armády. Kremeľ tým však dosiahol, že čoraz viac Rusov dostalo nálepku "persona non grata" (nežiadúca osoba).

Galéria fotiek (2) Polícia zatkla 49 ľudí pri proteste proti politickým represiám v Moskve

Zdroj: SITA/Dmitry Lebedev, Kommersant Publishing House via AP

Bývalý minister hospodárstva, ktorý pôsobil vo funkcii v rokoch 1992-1993, poukázal na to, že Rusko už z finančného hľadiska prekročilo plán rozpočtového deficitu a to len za prvé štyri mesiace roku 2023. I keď v Moskve sa ešte nájdu nejaké rezervy, financovanie vydrží nanajvyš do budúceho roku. Od tej chvíle si bude musieť Rusko už požičiavať od bánk. Zabrániť sa tomu dalo zvýšením hospodárskeho rastu, lenže v Rusku sa deje presný opak. Nechajev varoval pred masovou emigráciou, odlivom kapitálu a klesajúcimi príjmami z ropy a zemného plynu.

Ďalšie klamstvá

Sankciami boli zasiahnuté aj ruské letecké spoločnosti. Viktor Basargi, šéf ruského dozorného orgánu pre dopravu, uviedol, že len v roku 2022 sa v krajine uskutočnilo viac ako 2000 letov s lietadlami, ktoré boli poskladané z expirovaných častí. Ako dôvodo uviedol, že pre uvalené sankcie nie je možné stroje zmodernizovať. "Nie je možné dovážať určité produkty a diely," vyjadril sa. Letecká spoločnosť Aeroflot dokonca zakázala zamestnancom, aby hlásili poruchy, pretoženie je schopná zabezpečiť ich opravu.

Napriek opatreniam, ktoré zaviedol západ, odolnosť ruskej ekonomiky mnohých prekvapila. Krajina dokázala nahradiť západné produkty ázijskými alternatívami, prípadne sa snaží obchádzať sankcie tranzitom cez neutrálne krajiny ako Turecko. Okrem toho posilnila svoj vzťah s Čínou.

Len na oko

Niektorí experti však hovoria o tzv. "potemkinovských ukazovateľoch", ktoré len všetko skresľujú. Ekonomika je na tom oveľa horšie, ako to na prvý pohľad vyzerá. Príkladom je nízka miera nezamestnanosti. Pri tomto ukazovateli treba brať do úvahy, že mnoho Rusov opustilo krajinu a z tých, ktorí ostali, putovala ďalšia obrovská skupina na front. Okrem toho sú tu ešte zamestnaní len na papieri, no v skutočnosti nepracujú.