Ďalšie výdavky na dovolenku? Nevídaná praktika, Chorváti už spoplatňujú aj sprchy na plážach

archívne video

Tí, ktorí sa chystajú v lete do Chorvátska, by mali do výdavkov zahrnúť aj verejné sprchy na pláži. Situácia platí zatiaľ pre ostrov Krk a to s platnosťou od 1. júna tohto roku, no podobný stav môže nastať vo všetkých dovolenkových destináciách. Ako však uvádza portál Danas, cieľom spoplatnenia spŕch na plážach nie je zisk, ale ochrana prírody.

Podľa informácii navštívi ostrov krk každoročne zhruba 120-tisíc turistov. Pokiaľ by každý z nich využil aspoň raz verejnú sprchu na pláži, do rozpočtu ostrova by pribudlo 24-tisíc eur. Nejde teda len o prírodu. Na ostrove už nenájdete žiadne bezplatné sprchy. Domáci tvrdia, že je to nutné riešenie z ekologických dôvodov.

Sprchy na automaty

Na ostrove Krk žije 20-tisíc obyvateľov. "Naša spotreba vody na verejných sprchách bola ešte pred spoplatnením štyrikrát vyššia. Vo verejných sprchách sme zaviedli poplatky 20 centov za 30 sekúnd," priblížil Darijo Vasilić. Niečo podobné sa snažila chorvátska vláda zaviesť už pred tromi rokmi, no vtedy sa to neriešilo spoplatnením. "Nebudete musieť za nikým chodiť. Všetky sprchy na ostrove budú fungovať na princípe vhodenia mincí do automatu," dodal.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Alisa je turistickou sprievodkyňou. Podľa nej sa tento systém uchytí a pre všetkých bude spravodlivý. "V dnešnej dobe sa platí už za všetko. Úprimne si myslím, že to nie je prehnaná suma, navyše keď sa tu bavíme o ekológii a nie o vidine zisku," povedala.