10 jedinečných chorvátskych miest: Ich krása vám vyrazí dych

Chorvátsko, známe svojimi úžasnými plážami, ponúka oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Hoci mnohí Slováci považujú chorvátske more za „svoje“, často nevedia o skrytých pokladoch, ktoré sa v krajine ukrývajú. Odhalíme vám desať očarujúcich chorvátskych miest, o ktorých ste možno nevedeli. Od živej kultúry až po úchvatnú krajinu, tieto miesta sú ako stvorené pre aktívnu dovolenku a nezabudnuteľné zážitky. Nezabudnite si fotoaparát, pretože budete chcieť zachytiť každý magický okamih!

Zagorje: Skutočný klenot kontinentálneho Chorvátska

Zagorje sa nachádza v srdci Chorvátska a pýši sa malebnou krajinou, stredovekými hradmi a pôvabnými dedinkami. Preskúmajte svieže zelené kopce, relaxujte v termálnych kúpeľoch a ponorte sa do bohatého kultúrneho dedičstva. Zagorje ponúka dokonalú zmes prírody, histórie a vrelej pohostinnosti.

Galéria fotiek (12) zámok Veliki Tabor

Zdroj: Zinka Kvakić

Rafting na rieke Cetina: Vzrušenie uprostred krásy prírody

Pre milovníkov adrenalínu je rieka Cetina „povinnou“ destináciou. Vydajte sa na vzrušujúce raftingové dobrodružstvo cez krištáľovo čisté vody, obklopené úžasnými kaňonmi a bujnou vegetáciou. Tento zážitok si môžete dopriať aj počas dovolenky pri mori – Cetina sa nachádza cca hodinku od Splitu. Pripravte sa na adrenalín ako nikto iný!

Galéria fotiek (12) Rafting na rieke Cetina

Zdroj: Ivo Biočina

Imotski: Jazerá, ktoré fascinujú

Pri meste Imotski, hlboko v dalmatínskom vnútrozemí, nájdete skrytý klenot, ktorý neobliehajú davy turistov – očarujúce Modré a Červené jazero. Tieto prírodné zázraky, ktoré vznikli v krasových závrtoch, uchvátia návštevníkov svojimi sýto modrými a červenými odtieňmi. Jazerá sa od seba dosť líšia: Červené jazero je obklopené prudkými útesmi a je pomerne ťažko dostupné, k Modrému sa dostanete po pohodlnom chodníku a dá sa v ňom kúpať.

Rozdiel je tiež v zdroji vody – kým Červené jazero využíva podzemné zdroje, Modré jazero čerpá vodu hlavne zo zrážok. V období sucha sa preto môže stať, že jazero úplne vyschne, zatiaľ čo v daždivom období môže mať aj hĺbku 100 metrov. Neďaleko Modrého jazera sa týči aj pevnosť Topana, postavená už v 9. storočí. Výstup je náročnejší, ale odmení vás nádhernými výhľadmi na okolie.

Galéria fotiek (12) Imotski: Červené jazero

Zdroj: Zoran Jelača

Galéria fotiek (12) Imotski: Modré jazero

Zdroj: Zoran Jelača

Ostrov Mljet: Dobre strážené tajomstvo

Utečte pred davmi a objavte nedotknutú krásu ostrova Mljet. Tento skrytý raj, ktorý Slováci často prehliadajú, patrí medzi najkrajšie a najzelenejšie ostrovy v Chorvátsku. Je národným parkom s panenskou prírodou, pokojnými cyklistickými trasami a dvomi jedinečnými jazerami – Malé a Veľké jazero. Na Veľkom jazere sa nachádza malý ostrovček sv. Márie a na ňom stojí cenný románsky benediktínsky kláštor z 12. storočia s rovnomenným kostolom.

Ak zostanete na ostrove cez noc, prekvapí vás aj absolútne ticho a vychutnať si môžete romantické kúpanie pod nebom plným hviezd. Uvoľnite sa, načerpajte nové sily a nechajte sa očariť pokojom ostrova Mljet.

Galéria fotiek (12) Národný park Mljet - ostrov sv. Márie

Zdroj: Ivo Biočina

Trogir: Kde sa umenie stretáva s morom

Trogir, svetové dedičstvo UNESCO, je pobrežné a kúpeľné mesto známe svojou starobylou architektúrou a živou kultúrou, nazývané aj "Malé Benátky". Jeho história siaha do starovekých čias, kedy ho v 3. storočí pr.n.l. založili starí Gréci. Ponorte sa do azúrových vôd a preskúmajte jedinečnú podmorskú krížovú cestu, ktorá patrí k svetovým unikátom. Celkovo 52 sôch v 14 súsošiach zobrazujú scény z posledných hodín pozemského života Ježíša. Samostatne je tam umiestnená aj 9 metrov vysokú sochu Krista, dívajúceho sa z mora na oblohu. V posledných rokoch získal Trogir ďalšie uznanie ako jedno z miest natáčania populárneho televízneho seriálu „Game of Thrones“. Fanúšikovia môžu preskúmať ulice a pamiatky, ktoré slúžili ako prostredie pre fiktívne mesto Qarth.

Galéria fotiek (12) Trogir

Zdroj: Shutterstock

Pláž Vadikandija: Nedotknutá krása

Vydajte sa na cestu na ostrov Pag a odhaľte skryté skvosty pláže Vadikandija a olivovej záhrady Lun. Oddýchnite si na nedotknutom pobreží obklopenom úchvatnou krajinou. Nenechajte si ujsť príležitosť vidieť najstaršie olivovníky na svete, ktoré sú dôkazom bohatej histórie a kultúry ostrova.

Pláž Vadikandija sa nachádza na ostrove Pag a je známa svojou nedotknutou prírodnou krásou. Vďaka krištáľovo čistým vodám, mäkkým piesočnatým brehom a malebnému prostrediu poskytuje pokojný únik pre návštevníkov, ktorí hľadajú relax a pokoj. Pláž je často menej preplnená v porovnaní s inými obľúbenými plážami v Chorvátsku, čo vám umožní oddýchnuť si a nasávať slnko v pokojnom prostredí. Azúrová voda vás pozýva osviežiť sa alebo sa venovať vodným aktivitám ako je šnorchlovanie, aby ste preskúmali pulzujúci podmorský svet.

Olivová záhrada Lun: Chuť histórie

Na ostrove Pag ešte zostaneme - na jeho severnom cípe sa nachádza jedinečná a ohromujúca olivová záhrada Lun. Je domovom tisícok starých olivovníkov, z ktorých sa predpokladá, že niektoré majú viac ako tisíc rokov, čo z nich robí najstaršie olivovníky na svete.

Tieto majestátne stromy obstáli v skúške času a stali sa nemými svedkami bohatého poľnohospodárskeho dedičstva ostrova. Olivová záhrada sa rozkladá na ploche približne 400 hektárov a je chránenou kultúrnou a prírodnou pamiatkou. Pri prechádzke olivovými hájmi vás obklopí pokojná atmosféra a pôsobivá krajina, ktorá ponúka dokonalé pozadie na pokojnú prechádzku alebo piknik medzi starými stromami.

Galéria fotiek (12) Olivová záhrada Lun na ostrove Pag

Zdroj: Shutterstock

Národný park Brijuni: Majstrovské dielo prírody

Vstúpte do sveta prírodných divov v národnom parku Brijuni. Toto súostrovie 14 ostrovov, ktoré sa nachádza na Istrijskom polostrove, ponúka úžasnú krajinu, rozmanitú divokú prírodu a staroveké rímske ruiny. Jednou z hlavných atrakcií národného parku Brijuni je jeho nedotknutá príroda. Ostrovy sa vyznačujú bujnou stredomorskou vegetáciou vrátane hustých lesov, lúk a malebných pobrežných oblastí. Krištáľovo čisté vody obklopujúce ostrovy sa hemžia morským životom, vďaka čomu sú obľúbeným miestom pre nadšencov šnorchlovania a potápania.

Národný park Brijuni sa môže pochváliť aj bohatou históriou, ktorá siaha tisíce rokov do minulosti. Ostrovy slúžili ako letné sídlo bývalého juhoslovanského prezidenta Josipa Broza Tita a navštevovali ich rôzni politickí vodcovia a celebrity. Návštevníci môžu preskúmať pozostatky rímskych víl, byzantské castrum a staroveké olivové háje, ktoré poskytujú pohľad do minulosti regiónu.

Galéria fotiek (12) národný park Brijuni

Zdroj: Renco Kosinožić

Ostrov Vis: Stredomorský raj

Útek na malebný ostrov Vis, skrytý klenot Jadranského mora. Objavte odľahlé pláže, očarujúce rybárske dedinky a krištáľovo čisté vody. Keď sa budete oddávať stredomorskému životnému štýlu, zistíte, že budete očarení autentickým šarmom ostrova a podmanivou krajinou. Či už budete objavovať staroveké ruiny alebo len relaxovať na slnkom pobozkanom pobreží, ostrov Vis sľubuje nezabudnuteľný zážitok.

Galéria fotiek (12) Kostol a kláštor sv. Jerolíma, Vis

Zdroj: Zoran Jelača

Dubrovník: Po stopách Game of Thrones

Vstúpte do mýtického sveta Game of Thrones pri potulkách starobylými uličkami Dubrovníka. Toto stredoveké mesto slúžilo ako hlavné miesto nakrúcania, známe ako King's Landing v populárnom televíznom seriáli, ktorý ponúka fascinujúcu zmes histórie a fantázie. Prejdite sa po slávnych mestských hradbách, navštívte ikonické miesta natáčania a ponorte sa do bohatého kultúrneho dedičstva tohto očarujúceho mesta.

Historické centrum mesta, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO, je spleťou úzkych uličiek, veľkolepých palácov a pôvabných námestí. Pri prechádzke starobylými hradbami, ktoré obopínajú staré mesto, sa vám naskytne panoramatický výhľad na Jadranské more a terakotové strechy, ktoré tvoria osobitú panorámu Dubrovníka. Dubrovník je tiež známy svojou pulzujúcou umeleckou scénou a letnými festivalmi.

Galéria fotiek (12) Dubrovnik

Zdroj: Boris Kačan

Vydajte sa počas dovolenky nielen na známe chorvátske pláže, ale objavte aj skryté chorvátske drahokamy divokej prírody, fascinujúcej histórie a kultúry. Zbaľte si zmysel pre dobrodružstvo, zvedavosť, plavky aj pohodlné topánky a pripravte sa na očarujúce známe - neznáme Chorvátsko.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Croatia.hr.