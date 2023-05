Elon Musk to povedal na rovinu: Kroky Fedu sú pre ekonomiku USA ako brzdový pedál

NEW YORK – Nelichotivá situácia v USA sa zrejme neupokojila ani po krachu niekoľkých bánk. Inflácia naďalej stúpa a kroky Fedu považujú experti a podnikatelia za nefunkčné, prípadne nápomocné len z krátkodobého hľadiska. Jeden z najbohatších ľudí na svete použil prirovnanie a snažil sa momentálnu situáciu vysvetliť laicky.

archívne video

Majiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tesla, Elon Musk, počas tohto týždňa s plnou vážnosťou povedal, že americkú ekonomiku čaká ťažký rok. Širokej verejnosti sa to snažil vysvetliť cez kroky, ktoré už dlhšiu dobu opakovane aplikuje Americká centrálna banka (FED). "Pokiaľ sa podmienky v ekonomike zhoršia, FED bude len veľmi pomaly reagovať znižovaním úrokových sadzieb," povedal Musk. Informáciu poskytol denník Fox Business.

Druhý najbohatší človek na svete pritom povedal, že to nebude ťažký rok len pre Teslu. "Dotkne sa to každého. Len si spomeňme na nedávne zvýšenie sadzieb, ktoré použil Fed na potlačenie vysokej inflácie. Inak povedané, zvyšovanie sadzieb si predstavte ako brzdový pedál. Veľa vecí sa predražuje, pretože inflácia má za následok znehodnotenie meny," dodal s tým, že sa to neodrazí len na priamej kúpe, ale aj pri splácaní úverov.

Ovplyvní to všetky ceny

Musk sa to snažil vysvetliť aj na konkrétnych príkladoch. "Pokiaľ splátky za auto alebo nájomné pokryjú väčšiu časť mesačného rozpočtu, obyvateľom zostane menej peňazí na nákup potravín či hygienických potrieb. V konečnej fáze to ovplyvní úplne všetko," povedal s tým, že rohodnutia Fedu považuje za veľmi jemné. Predpokladá však, že po období navyšovania sadzieb, príde k ich pomalému znižovaniu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Začiatkom tohto mesiaca Fed zvýšil úrokové sadzby desiatykrát za sebou. Sadzba federálnych fondov, teda úroková sadzba, za ktorú si bankové inštitúcie vymieňajú federálne fondy v priebehu nočných hodín, je v súčasnosti na najvyšších úrovniach za posledných 16 rokov.

Zmeny v rozhodovaní?

Centrálna banka však naznačila, že môže pozastaviť ďalšie zvyšovanie sadzieb a uvidí sa, ako to ovplyvní menovú politiku. "Výbor bude brať do úvahy kumulatívne sprísnenie menovej politiky a oneskorenia, s ktorými menová politika ovplyvňuje aj infláciu či financie. Cieľom je návrat inflácie na úroveň dvoch percent," uvádza sa vo vyhlásení. Predseda Fedu Jerome Powell sa pred médiami v utorok 16. mája vyjadril, že "už nepredvídame", a kroky Fedu budú určovať vopred zrealizované politické jednania na vysokej úrovni.