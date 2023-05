VIDEO Apokalypsa v Taliansku, cyklón zavrel všetky školy v regióne, ľudí chytá panika, zaplavuje ulice a ničí majetky!

Na mimoriadny cyklón upozornila civilná ochrana ale aj výskumník Laboratória monitorovania a modelovania životného prostredia, Claudio Tei. Upozornil, že „silné búrky, ktoré sa vyskytli v južnom Tyrhénskom mori sú nezvyčajnou udalosťou kvôli meteorologickej štruktúre, ktorá ich spôsobila“, no zároveň dodal, že máj je notoricky známy daždivý mesiac. Zdá sa teda, že obyvatelia Talianska si nevydýchnu ani v najbližších dňoch. S hrôzou sledujú brehy vodných tokov a dúfajú, že nepriaznivé počasie nespôsobí ďalšie škody. Najkritickejšia je situácia najmä v regióne Emilia Romagna, kde sa už na začiatku mája vyšplhali škody na neuveriteľnú jednu miliardu eur. Teraz ich ohrozuje rovnaké daždivé počasie. V meste Ravenna preventívne uzavreli všetky školy, informovalo talianske Leggo. Rovnaká červená a najvyššia výstraha platí aj v Bologni. Ďalšie výstrahy vydali aj na území Umbrie, Abruzza, ale aj v Kalábrii.

Kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam museli pozastaviť premávanie trajektu medzi Porto Corsini a Marina di Ravenna na severovýchode krajiny. Pre výstrahu od hydrológov ale aj meteorológov sa v mnohých obciach v provincii Ravenna rozhodli preventívne evakuovať ľudí z najkritickejších miest. Okrem záplav hrozia miestnym obyvateľom aj zosuvy pôdy.

#Maltempo #Palermo, abbondante #pioggia in città, 30 interventi fatti finora dai #vigilidelfuoco per prosciugamenti, la rimozione di intonaci pericolanti da balconi e cornicioni, il soccorso ad automobilisti in difficoltà nei sottopassi allagati [#15maggio 16:00] pic.twitter.com/brcFgzvich — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 15, 2023

#Maltempo #Firenze, decine di interventi in corso per forte #pioggia e #grandine in città. I #sommozzatori dei #vigilidelfuoco sono intervenuti nel sottopasso ferroviario di via Lanzi per 2 furgoni sommersi dall'acqua, esclusa la presenza di persone nei veicoli [#12maggio 15:00] pic.twitter.com/FvUr3VB014 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 12, 2023

Nepriaznivé počasie má podľa meteorológov pretrvať aj do ďalších dní. Výstraha platí už aj pre Toskánsko ale aj v oblasti Alta Valtellina, v obľúbenej lyžiarskej oblasti, v blízkosti hraníc Talianska so Švajčiarskom. Mimoriadne silný vietor a rozbúrené more v pobrežných oblastiach by mohlo byť prekážkou pri odtoku riek a potokov. Očakávaný je úhrn zrážok vo výške 150 milimetrov za rekordných 48 hodín. Pretrvávajúci dážď by mal ustať až v stredu počas dňa. Starosta mesta Romagna Michele De Pascala vyzval obyvateľov aby sa vyhli cestovaniu ak to nie je nevyhnutné, autá umiestnili do bezpečia pred núdzovou situáciou a držali sa ďalej od zaplavených oblastí a pláží.